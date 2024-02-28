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  4. Yer: Denizli! Uzman çavuş 5 aracı yaktı, sebebi ise 'pes' dedirtti

Yer: Denizli! Uzman çavuş 5 aracı yaktı, sebebi ise 'pes' dedirtti

28.02.2024 01:28
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Denizli'de bir kişi, 2 motosiklet, 3 hafif ticari araç ve birkaç çöp konteynerini ateşe verdi. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda araçları ateşe verenin kimliği tespit edildi. 11. Komando Tugay Komutanlığı'nda Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen İ.G., polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde İ.G., kız arkadaşıyla kavga ettiğini söyledi.

Yer: Denizli! Uzman çavuş 5 aracı yaktı, sebebi ise 'pes' dedirtti

Olay, dün akşam saatlerinde Fesleğen, Mehmetçik ve İstiklal mahallelerinde meydana geldi. Mahallelerde park halinde bulunan 2 motosiklet, 3 hafif ticari araç ve birkaç çöp konteyneri ateşe verildi. 3 ayrı mahallede vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ihbar yapılan yerlerdeki yangınları kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araçta hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda araçların yanıcı madde dökülerek kundaklandığı belirledi.

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UZMAN ÇAVUŞ ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada ise araçları yanıcı madde dökerek kundaklayan şüphelinin İ.G. olduğu tespit edildi. 11. Komando Tugay Komutanlığı'nda Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen İ.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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KIZ ARKADAŞIYLA KAVGA ETMİŞ

Emniyetteki ifadesinde İ.G.’nin, kız arkadaşıyla kavga ettiği gerekçesiyle alkol aldıktan sonra ilk olarak kız arkadaşına ait motosikleti, ardından diğer araçları yanıcı madde dökerek ateşe verdiğini söylediği öğrenildi. İ.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Uzman Çavuş Denizli
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