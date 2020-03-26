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  4. Yer: Düzce! 'Karantinadan kaçtılar' iddiası ortalığı karıştırdı

Yer: Düzce! 'Karantinadan kaçtılar' iddiası ortalığı karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 11:44 | Son Güncelleme

Düzce'de koronavirüs karantinasından kaçtıkları iddia edilen 2 kişi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde araçları durdurularak yakalandı. Özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan bu kişilerin, Düzce'de hastanede yapılan kontrollerinin ardından evlerine gönderildiği ortaya çıktı.

Yer: Düzce! 'Karantinadan kaçtılar' iddiası ortalığı karıştırdı

Gürcistan’dan önceki gün TIR ile Türkiye’ye giriş yapan Serkan Subaşı, yapılan kontrolünün ardından 14 gün karantinada kalması için evine gönderildi. Serkan Subaşı, kullandığı TIR ile yola çıktı. Serkan Subaşı dün gece sağlık ocağından kendisini arayan görevliye evde değil, yolda olduğunu ve henüz eve gidemediğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ocağındaki görevliler, polise ihbarda bulundu.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Polis, Serkan Subaşı'nın yakalanması için çalışma başlattı. TIR’ı Düzce’ye bırakan Serkan Subaşı, Zonguldak’tan kendisini almaya gelen arkadaşıyla yola çıktı. Polis, iki arkadaşın içinde bulunduğu otomobili, Düzce’de durdurdu. Serkan Subaşı ve arkadaşı Levent Tekke, ambulansla Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrollerin ardından Subaşı ve Tekke, evlerine gönderildi.

İHBAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ancak bir süre sonra Ereğli polisine 'Karantina altındayken hastaneden kaçtılar' ihbarı yapıldı. Serkan Subaşı ve arkadaşı Levent Tekke'nin içinde bulunduğu otomobil, ilçeye bağlı Gülüç beldesinde durduruldu. Polislerin uzak mesafeden araçtan inmelerini söylediği 2 kişi, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Subaşı ve Tekke, burada yapılan kontrollerin ardından gerçeğin ortaya çıkması üzerine evlerine gönderildi.

'BİZE KAÇTIĞIMIZ SÖYLENDİ'

Hastane önünde yaşadıklarını anlatan Serkan Subaşı, “Düzce'de arkadaşım polis arkadaşlarla birlikte yanıma geldi. TIR parkında aracımızı boşalttık. O arada ambulans da geldi. Ambulans bizi aldı, ateşimize baktı. Hastaneye gittik. Bana bir kağıda imza attırdılar. Bir nüshası da ben de. Kan alıp almadıklarını sordum. Almayacaklarını herhangi bir tahlil de yapmayacaklarını söylediler. 'İmzayı at evine git' dediler. Attık yola çıktık. Sonra Gülüç’e geldik. Gülüç’te bekçi ve polis arkadaşlar bizi durdurdular. Arabadan inmeye kalktık. ‘Arabadan inmeyin, aracı stop edin, anahtarı verin’ diye bir tepki ile karşılaştık. Biz hastaneden geldiğimizi söyledik. Bize kaçtığımız söylendi. İmzaladığım kağıt olduğunu söyledim. Arabanın önüne attım. Kağıda da bakamıyorlar bizde virüs var diye. Ereğli Devlet Hastanesi'ne geldik. Allah’a şükür bizde hastalık falan yok." dedi.

Serkan Subaşı ve arkadaşı Levent Tekke, 14 gün karantinada kalmaları için evlerine gönderildi.

Kaynak: DHA

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