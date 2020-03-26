Yer: Düzce! 'Karantinadan kaçtılar' iddiası ortalığı karıştırdı

Gürcistan’dan önceki gün TIR ile Türkiye’ye giriş yapan Serkan Subaşı, yapılan kontrolünün ardından 14 gün karantinada kalması için evine gönderildi. Serkan Subaşı, kullandığı TIR ile yola çıktı. Serkan Subaşı dün gece sağlık ocağından kendisini arayan görevliye evde değil, yolda olduğunu ve henüz eve gidemediğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ocağındaki görevliler, polise ihbarda bulundu.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER



Polis, Serkan Subaşı'nın yakalanması için çalışma başlattı. TIR’ı Düzce’ye bırakan Serkan Subaşı, Zonguldak’tan kendisini almaya gelen arkadaşıyla yola çıktı. Polis, iki arkadaşın içinde bulunduğu otomobili, Düzce’de durdurdu. Serkan Subaşı ve arkadaşı Levent Tekke, ambulansla Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrollerin ardından Subaşı ve Tekke, evlerine gönderildi.

İHBAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI



Ancak bir süre sonra Ereğli polisine 'Karantina altındayken hastaneden kaçtılar' ihbarı yapıldı. Serkan Subaşı ve arkadaşı Levent Tekke'nin içinde bulunduğu otomobil, ilçeye bağlı Gülüç beldesinde durduruldu. Polislerin uzak mesafeden araçtan inmelerini söylediği 2 kişi, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Subaşı ve Tekke, burada yapılan kontrollerin ardından gerçeğin ortaya çıkması üzerine evlerine gönderildi.