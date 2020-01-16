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  4. Yer: Esenyurt... Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı

Yer: Esenyurt... Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 15:33 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bir kişi, giyim mağazası önündeki cansız mankenin üzerinde bulunan montu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Salı günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bir giyim mağazası önüne gelen ve rahat hareketleriyle dikkat çeken hırsız bir süre cansız mankenlerin üzerindeki montları inceledi. Çevreyi de kontrol eden hırsız cansız mankenin üzerinde bulunan ve yaklaşık 200 lira değerindeki montu alarak olay yerinden kaçtı. Hırsızın montu çalma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, aynı mağazada daha öncede benzer hırsızlık olaylarının yaşandığı öğrenildi.

Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt cansız manken hırsızlık

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