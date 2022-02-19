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Yer: Esenyurt! İç çamaşırıyla sokağa fırladı, esnaf şaşkına döndü: Dans ediyor, sekiyordu

19.02.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen akılalmaz olayda iç çamaşırıyla sokağa fırlayan bir kişi şaşkına çevirdi. Olay hakkında konuşan esnaf Fırat Avşar, ''Çıplak bir adam, gece yarısı soğuk bir havada ne yapabilir ki? Bir an kamera şakası sandım, dans ediyordu ve sekiyordu etrafta. Buralı olsaydı böyle bir şey yapmazdı muhtemelen yabancıydı'' dedi.

Yer: Esenyurt! İç çamaşırıyla sokağa fırladı, esnaf şaşkına döndü: Dans ediyor, sekiyordu

Olay, önceki gün gece saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir adam iç çamaşırıyla dolaşarak tek ayaküstünde sekip sokakta dolaştı. O sırada iş yerinin güvenlik kamerasını kontrol eden bir esnaf yaşanan olayı görünce büyük şok yaşadı ve yaşananları kamera şakası sandı.

''KAMERA ŞAKASI SANDIM''

Olay hakkında konuşan esnaf Fırat Avşar, “Gece geç saatlerde fark ettim, kapıya çıktım belki bir sorunu vardır ama çıktığımda kaybolmuştu. Kendisi herhalde yabancı uyrukluydu. Görünce şaşırdım tabi ki. Çıplak bir adam, gece yarısı soğuk bir havada ne yapabilir ki? Bir an kamera şakası sandım, dans ediyordu ve sekiyordu etrafta. Buralı olsaydı böyle bir şey yapmazdı muhtemelen yabancıydı” dedi.

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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde şahısın tek ayaküstün de sekerek sokağa gelmesi ardından şahısın yeniden sekerek ve ilginç hareketler sergileyerek kamera kadrajından çıkıp sokağı terk etmesi görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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