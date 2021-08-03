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  4. Yer: Hakkari! Başı teneke kutuya sıkışan yavru ayıyı için seferber oldular

Yer: Hakkari! Başı teneke kutuya sıkışan yavru ayıyı için seferber oldular

03.08.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de kafası teneke kutuya sıkışan ayı, bölgede çalışan işçiler tarafından kurtarıldı.Yavru ayıyı kurtaran işçilerden biri, "Başında sıkışmış teneke kutusuyla çaresizce koşup duran bir ayı gördük ve hemen etrafını sardık. Zamanında müdahale etmeseydik belki hayvan ölebilirdi'' şeklinde konuştu.

Yer: Hakkari! Başı teneke kutuya sıkışan yavru ayıyı için seferber oldular

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Dağlıca köyünde işçiler, yiyecek ararken başı teneke kutuya sıkışan yavru ayıyı fark etti. Yaklaşık 2 saat böyle dolaşan ayı, işçilerin makasla tenekeyi kesmesiyle kurtarıldı. Başı tenekeden kurtarılan ayı kaçarak bölgeden uzaklaştı.

''ZAMANINDA MÜDAHALE ETMESEYDİK ÖLEBİLİRDİ''

Yavru ayıyı kurtaran işçilerden Mesut Katırcı, "Başında sıkışmış teneke kutusuyla çaresizce koşup duran bir ayı gördük. Arkadaşlarla birlikte yakalamak ve başındaki teneke kutusunu çıkarmak için etrafını sardık. Arkadaşların yardımıyla ayıyı yere yatırıp makasla başındaki tenekeyi kesip kurtardık. Zamanında müdahale etmeseydik belki hayvan ölebilirdi" dedi.

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(DHA)

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