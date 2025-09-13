KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Yer Hatay... Kuaförde 5 bin TL'lik işlem yaptırdı, sigara içme bahanesiyle kayıplara karıştı! Kuaför sahibi: "İlk müşterimizdi"

İçerik devam ediyor

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir kuaförde yaşanan olay, hem esnafı hem de sosyal medyayı şaşkına çevirdi. Kuaföre gelip yaklaşık 5 bin TL’lik saç ve bakım işlemi yaptıran bir kadın, “sigara içmek için dışarı çıkıyorum” diyerek mekandan ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Detaylar haberimizde...

Hatay’da kuaförde 5 bin TL’lik işlem yaptıran ve ardından sigara içme bahanesiyle dışarı çıkan kadın, ödemeyi yapmadan kayıplara karıştı.

Yer Hatay... Kuaförde 5 bin TL lik işlem yaptırdı, sigara içme bahanesiyle kayıplara karıştı! Kuaför sahibi: "İlk müşterimizdi" 1

"SİGARA İÇMEK İÇİN DIŞARI ÇIKIYORUM"

Olay, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi’nde faaliyet gösteren Sinan Kutlusoy’a ait kuaförde yaşandı. İddiaya göre, 5 gün önce öğle saatlerinde kuaföre gelen bir kadın müşteri, saç boyası, manikür, pedikür ve çeşitli işlemler yaptırdı ve akşam 19.00 sularında "sigara içmek için dışarı çıkıyorum" diyerek dükkandan ayrılarak bir daha geri dönmedi.

Yer Hatay... Kuaförde 5 bin TL lik işlem yaptırdı, sigara içme bahanesiyle kayıplara karıştı! Kuaför sahibi: "İlk müşterimizdi" 2

"YÜZÜ KIZARIP BU YAPTIKLARINI BIRAKSA YETER"

Kadının ödeme yapmak için geri gelmemesi ve daha sonra işletmeyi arayıp sormaması üzerine işletme sahibi Kutlusoy dolandırıldığını fark etti. Depremde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki iş yeri yıkılan ve yeniden hayata tutunduğu iş yerinde 5 bin TL dolandırılan Kutlusoy, kadının benzer şekilde birçok esnafı da dolandırdığını öğrendiğini belirterek, "Şikayetçi olmayı düşünmüyorum. Yalnızca bu görüntüleri görüp utansa, yüzü kızarıp bu yaptıklarını bıraksa yeter" ifadelerini kullandı.

Yer Hatay... Kuaförde 5 bin TL lik işlem yaptırdı, sigara içme bahanesiyle kayıplara karıştı! Kuaför sahibi: "İlk müşterimizdi" 3

"5 BİN TL’LİK HİZMET YAPILDI, ÜSTELİK İLK MÜŞTERİMİZDİ"

Deprem sonrası kurduğu iş yerinde yaşadığı dolandırıcılık olayıyla neye uğradığını şaşıran kuaför Kutlusoy, "Biz Kahramanmaraş Pazarcık’ta yaşıyorduk. Deprem sonrası buraya göç etmek zorunda kaldık. Evimiz yıkıldı, iş yerimiz yıkıldı. Dörtyol’da yeni iş yerimizi kurduk ve hayata tutunmaya çalışıyoruz. Hanımefendi saat iki gibi geldi, işlemler akşam yedi gibi bitti. Son işlem sırasında ‘sigara içip geleceğim’ bahanesiyle dışarı çıktı ve geri dönmedi. Biz yine de bekledik, belki acil işi çıktı diye düşündük ama üç gündür gelmedi. Toplamda yaklaşık 5 bin TL’lik hizmet yapıldı, zorumuza gitti ve birkaç kişi uğraştı. Üstelik ilk müşterimizdi, memnun olsun diye arkadaşlar kahvesini çayını da eksik etmedi. En sonunda da çekip gitti."

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor!Milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor!
Bebek emzirme odasına gelen eleştiriye yanıt...Bebek emzirme odasına gelen eleştiriye yanıt...

Anahtar Kelimeler:
Kuaför Hatay dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.