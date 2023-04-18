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  4. Yer: Hatay! Polisler başka bir olay için işlem yapmaya gittiği evde korkunç manzarayla karşılaştı

Yer: Hatay! Polisler başka bir olay için işlem yapmaya gittiği evde korkunç manzarayla karşılaştı

18.04.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Park halindeki araçlara zarar verdiği belirlenen Mahmut Soyer (30) hakkında işlem yapmak için evine giden polis, şüphelinin babası Naim Soyer'i (60) bıçaklanarak öldürülmüş buldu. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Mahmut Soyer, tutuklandı. İşte detaylar...

Yer: Hatay! Polisler başka bir olay için işlem yapmaya gittiği evde korkunç manzarayla karşılaştı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde park halindeki araçlara zarar verildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin Mahmut Soyer olduğunu saptadı. Soyer'in evine giden ekipler babası Naim Soyer'i bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

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Ekipler, Mahmut Soyer’i ara sokaklarda kaçarken yakaladı. Naim Soyer'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soyer, Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Mahmut Soyer ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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