Yer: İskenderun! 13 katlı bina yerle bir oldu: Panik anları saniye saniye kamerada!

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Üzerinden bir sene geçmesine rağmen enkaz kaldırma çalışmalarında daha yeni sona geliniyor.

13 KATLI BİNA TUZLA BUZ OLDU

İskenderun ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 13 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; vatandaşların yıkılma anında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı. 13 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





