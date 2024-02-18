HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Yer: İskenderun! 13 katlı bina yerle bir oldu: Panik anları saniye saniye kamerada!

Yer: İskenderun! 13 katlı bina yerle bir oldu: Panik anları saniye saniye kamerada!

18.02.2024 09:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerde ağır hasar alan 13 katlı bir bina, iş makinesinin birkaç darbesiyle adeta yerle bir oldu. O anları kaydeden vatandaşlar büyük panik yaşadı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Üzerinden bir sene geçmesine rağmen enkaz kaldırma çalışmalarında daha yeni sona geliniyor.

1

13 KATLI BİNA TUZLA BUZ OLDU

İskenderun ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 13 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; vatandaşların yıkılma anında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı. 13 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

2

pnk

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kebapçıyı şaşırtan telefon! Bu kez sipariş değil adaylık teklifi geldiKebapçıyı şaşırtan telefon! Bu kez sipariş değil adaylık teklifi geldi
Ev ve işyerlerine motorlu ve maskeli baskınlar düzenliyorlardıEv ve işyerlerine motorlu ve maskeli baskınlar düzenliyorlardı
Bir anda her yer beyaza büründü! Yer: Hatay... Telefona sarıldılarBir anda her yer beyaza büründü! Yer: Hatay... Telefona sarıldılar
Anahtar Kelimeler:
deprem İskenderun Hatay
En Çok Okunan Haberler
Aynı gün, aynı saatte 6 farklı ceza yedi, o bile kendine hayret etti: Çok yetekliyim beni emniyete alsınlar

Aynı gün, aynı saatte 6 farklı ceza yedi, o bile kendine hayret etti: Çok yetekliyim beni emniyete alsınlar

"Erzurumlular uyanık olsun" diyerek uyardı! Yapılanmanın büyüklüğünü anlata anlata bitiremedi: Anneler kızlarını ikram ediyor

"Erzurumlular uyanık olsun" diyerek uyardı! Yapılanmanın büyüklüğünü anlata anlata bitiremedi: Anneler kızlarını ikram ediyor

Serveti gündem olmuştu! Özgür Demirtaş ile Zehra Güneş buluşunca...

Serveti gündem olmuştu! Özgür Demirtaş ile Zehra Güneş buluşunca...

Hollanda'da hareketli gece! Cam kırıldı, polis araçları ateşe verildi

Hollanda'da hareketli gece! Cam kırıldı, polis araçları ateşe verildi

Murat Kurum ile döner ustası arasında dikkat çeken diyalog! 'Yapma gözünü seveyim'

Murat Kurum ile döner ustası arasında dikkat çeken diyalog! 'Yapma gözünü seveyim'

Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! Adayı sosyal medyadan duyurdu

Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! Adayı sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.