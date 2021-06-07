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Yer: İstanbul! Aç kalan domuzlar mahalleye indi, vatandaşlar yetkililerden yardım istedi

07.06.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de aç kalan domuz sürüsü, mahalleye indi. Son zamanlarda sık görülen domuz sürüsü nedeniyle korkan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Yer: İstanbul! Aç kalan domuzlar mahalleye indi, vatandaşlar yetkililerden yardım istedi

Sultangazi Habipler Mahallesi'nde, gece saatlerinde domuz sürüsü görüldü. Aç oldukları düşünülen domuzlar, yolda yiyecek aradı. Bu sırada yoldan geçmekten olan bir aracın sürücüsünün kornaya basmasıyla ağaçlık alana giren domuzlar gözden kayboldu. Domuzlar nedeniyle mahallede birçok kişinin korkarak sokağa çıkmadığı öğrenildi.

“MUHTEMELEN AÇ KALDILAR VE ORDAN GELDİLER"

Mahallede karşılaştığı domuzları cep telefonu ile kaydederek görüntüleri komşularına izletip dikkatli olmalarını isteyen Özgür Koto, “İki gün önce sokaktan caddeye çıkmak için aracım ile ilerlerken saat 22.00 sıralarında 5 tane domuz gördüm ve korkutup bölgeden uzaklaştırmak için aracım ile peşlerinden gittim. 30 yıldır bu mahallede yaşıyorum burada yüzlerce gecekondu var ve o saatlerde 5 yada 6 tane domuz mahallemizin ortasına kadar gelmişti. Hemen yanımızda orman var muhtemelen aç kaldılar ve oradan geldiler. Ama bizim için bu çok büyük bir sıkıntı. Burası kalabalık bir mahalle ve çok çocuk var. Yetkililerin bu konuda duyarlı olmasını ve tedbir almasını istiyoruz. Eğer gerekli önlemler alınmaz ise yarın daha kalabalık gruplar halinde gelir ve buradaki insanlara da zarar verebilirler. Daha önce tilki ve yılan gibi hayvanlar ile çok karşılaştık ama bunlara alıştık fakat domuz konusu çok daha önemli yarın geç kalınmadan çözüm istiyoruz" dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYOR"

Mahallede yaşayan ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Vahit Morkoç ise "Domuz sürüsünü geçtiğimiz gün komşu çocukları da görmüş. Buraya da akşam saatlerinde bir kaç defa geldiler. Aksam saatlerinde özellikle çocuklarımız sokağa çıkmaya korkuyorlar. Bu bölge ormana yakın olduğu için sürü halinde geliyorlar. Ben bir kaç defa karşılaştım ancak sokak köpekleri gördükleri zaman yaklaşmalarına izin vermiyorlar" diye konuştu.

Tedirgin olduğunu belirten Nazmiye Bur, "Gece yarıları özellikle sokak aralarında köpekler çok havlıyor ancak neden havladıklarını bilmiyorum çocuklarımız ve torunlarımız parka oynamaya çıkamıyorlar domuz saldırısından çok korkuyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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