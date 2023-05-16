Yer: İstanbul! Bir aileyi bataklığa sürüklediler, hayatları kabusa döndü

Tek bir imza hayatlarını kararttı. Ailenin zihinsel engelleri olduğu iddia edilen oğlunu kandıran vicdansızlar, iddiaya göre adına şirket açtılar. Çekmedikleri kredi borcu kapılarına dayanınca talihsiz baba ne yapacağını şaşırdı.

AİLEYİ BATAKLIĞA SÜRÜKLEDİLER

Hem şokta hem de isyandaydı. Tek bir imza yüzünden hayatı karardı. Yağmur gibi borç yağdı. Tek başına engelli kardeşlerine ve annesine bakan adamın, 26 yaşında bir oğlu vardı. Aileyi bataklığa sürükleyen olayla zinciri, oğlunun kahvehaneye gitmesiyle başladı. İddiaya göre oğlunun kahvehane tanıştığı kişi ilk başta arkadaşlık kurup güvenini kazandı. Genci kandıran dolandırıcı onun imzasını aldı. İmzayı alan dolandırıcılar hızla düğmeye bastı. İddiaya göre dolandırıcılar, adamın oğlu adına krediler çekmiş ve şirketler açmıştı. O günden sonra ailenin hayatı tamamen kabusa döndü. Şimdi evlerine her gün borç kağıtları geliyor. Aile savcılığa suç duyurusunda bulundu ancak o dolandırıcılar henüz yakalanamadı. Aile de şuan kendilerine ait olmayan borçlarla kala kaldı.

"HAYATIMIZI KABUSA ÇEVİRDİLER"

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan adam şunları ifade etti:

"Nasıl olduysa oğlumu bir anda tuzağa düşürdüler. Dediler ki şirketin var. Şok olduk yani. Avukat tutmak için ben arabamı sattım. Nasıl olacak bu? Bana verecek mi dolandırıcı bunları, verecek mi? Hayatımı çaldı. Çocuk aklı, 10 yaşında bir çocuk onu kandırabilir. Yasal olarak vasisi var. Ben olmadan hareket edemez. Tanımadığı bir şahıs yanına oturuyor diyor ki; Bana yardımcı olur musun? Şirket açıldıktan sonra bana vergi borçları geldi. Bankadan para çekilmiş, 14 bin küsur lira... Şirketin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Bana maliyeden geçen gün borç geldi, 130 bin... Hayatımızı kabusa çevirdiler 1 senedir. Sağlığımdan oldum ya. Sürekli borçlar geliyor."

