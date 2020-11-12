HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Bisikletinin lastiği patladığında gördüğüne inanamadı

Yer: İstanbul! Bisikletinin lastiği patladığında gördüğüne inanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 12:06 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye'de bisikletiyle yolda giderken lastiği patlayan vatandaş, lastikteki mermiyi görünce şok oldu.

Yer: İstanbul! Bisikletinin lastiği patladığında gördüğüne inanamadı

Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de meydana geldi. Bisikletiyle eve giderken lastiği patlayan Ahmet Kanan hemen bisikletini kenara çekti. Çivi veya delici bir cismin lastiğe girdiğini düşünen Kanan, lastiği patlatanın mermi olduğunu görünce şaşkına döndü. İlk şoku atlatan kanan bisikleti bir arkadaşının otomobiline koyarak eve götürdü.

47be750acd4c6207453b0387edf2e9c3

'PATLAYIP KALÇAMDAN VURULA BİLİRDİM'

Olayın olduğu günü anlatan Kanan "Ben günlük rutin sürüşümü yapıyordum. Şehirler arası da bisiklet kullanıyoruz ve bu benim ulaşım aracım aktivitem. Rutin sürüşümü bitirdikten sonra eve gelirken, lastiğin patladığını fark ettim. Normalde yavaş inmesi lazımdı bi anda lastiğin havası indi. Bir de baktım çivi filan beklersiniz ama patlamamış mermi çıktı. Çok ucuz yırttığımı düşünüyorum. Böyle bir olayın başıma gelmesi çok korkutucu. Niye mermiler sokaklarda geziyor. Tekerlek döndüğünde ufak bi taş gelse üzerine patlaya bilir kalçamdan vurula bilirdim, başka bi uzvuma denk gele bilirdi ama bisikleti seviyorum, vazgeçmiyorum bizim içim önemli bir taşıt. Böyle şeylerin başımıza gelmemesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Gözlük virüsten koruyor mu?Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Gözlük virüsten koruyor mu?
Atatürk'ü anma günü!Atatürk'ü anma günü!
En Çok Okunan Haberler
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Sigara içilmesinin açık alanlarda yasaklanmasının ardından İstanbul'da bugün
Yasak kararının ardından İstanbul'da bugün
Pastırma yazının yaşandığı Marmaris'te kasım ayında deniz keyfi
Fotoğraflar bugün Marmaris'te çekildi
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 'Gözlük takanlarda koronavirüs daha az görülüyor'
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Gözlük virüsten koruyor mu?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgınla ilgili o açıklamalara sert çıktı: Bunlar olacak şey değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgınla ilgili o açıklamalara sert çıktı: Bunlar olacak şey değil
Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemi
Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemi
Beklenen Marmara depremiyle ilgili korkutan senaryo: 1 milyon kişi evsiz kalacak
Korkutan senaryo: 1 milyon kişi evsiz kalacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.