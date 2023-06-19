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Yer: İstanbul! Eşinin hayatını kabusa çevirdi: 'Seni bir yerde yakalayıp kafanı keseceğim'

19.06.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da H.K., boşanma aşamasındaki eşi A.K.'nin hayatını kabusa dönüştürdü. A.K.'ye "Eğer çalışırsan seni bir yerde yakalayıp kafanı keseceğim" diye mesajlar attan H.K., eşinin yaşadığı eve saldırı düzenlendi. Yaşadıklarına isyan eden A.K. "Artık yakalanmasını istiyorum, evde ailem var" dedi.

Yer: İstanbul! Eşinin hayatını kabusa çevirdi: 'Seni bir yerde yakalayıp kafanı keseceğim'

Olay, Esenyurt İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K. (28), 1 yıl önce boşanma davası açtığı H.K. 'dan çalışmak istediği için ölüm tehditleri alıyordu. Tehditlere devam eden H.K. (32), 2 çocuğunun annesi A.K.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı eve dün akşam taşla saldırdı. Saldırının ardından A.K.'nin kız kardeşi korkudan bayıldı. Şikayetçi olan A.K., kendisine atılan tehdit mesajlarını göstererek, daha önce defalarca eve saldırdığını iddia etti.

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"11 YILDIR EVLİYİM, 1 YILDIR BOŞANMAYA ÇALIŞIYORUM"

Yaşadıklarını anlatan A.K., "Boşanmak istiyorum, 1 senedir devam eden davamız var. Daha önce yurt dışında yaşıyordu. Şimdi de her gün gelip camları kırıyor. Çocukları benden istiyor ama çocuklar kendilerini istemiyor. Defalarca çocukları da tehdit etti. Ben de çocuklarımı ona vermem. 11 yıldır evliyim, 1 yıldır boşanmaya çalışıyorum. Silah diye düşündüm ama polis silah olmadığını söyledi ama silah gibiydi. Ne yakalanıyor, ne başka bir şey. Çok kez şikayetçi oldum, onun yüzünden ben de çalışamıyorum. 'Eğer çalışırsan seni bir yerde yakalayıp kafanı keseceğim' diye mesajlar atıyor. Artık yakalanmasını istiyorum, evde ailem var" dedi.

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"SİS BOMBASI GİBİYDİ"

Baba Z.K. ise H.K.'nın taşla değil, sis bombasıyla saldırdığını iddia ederek, "Polis silah olmadığını söylüyor ama bence bomba. Sis bombası gibiydi, içeride sis vardı. Şu an komşularım camdan izliyor, o zaman da bakıyorlar. Kimse konuşup anlatmıyor. Benim çoluk çocuğumun oturduğu odaya saldırı oldu. Ben kafamı çıkarttım onu gördüm. Kaçtılar. Polis, 'Kurşun değil, taş' diyor ama taş nerede?" dedi.

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"KÜÇÜK KIZIM KORKUDAN BAYILDI"

Anne A.Y. ise "Kızım boşanmak istiyor, kızıma ev tutmadı. Çocuklara da bakmıyor. Ben de kızımı yanıma aldım. Eve saldırınca küçük kızım korkudan bayıldı, hastaneye götürdük. 10 senedir evliliklerinde sorun var, avukat tuttuk. İnşallah boşanırlar" dedi.

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Kaynak: DHA

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