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Yer: İstanbul! Evini ilaçlattı, bütün bina hastaneye kaldırıldı

26.06.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 6 katlı bir binada oturan vatandaş, evini ilaçlattıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binada yaşayan kişilerden 16’sı zehirlendi. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yer: İstanbul! Evini ilaçlattı, bütün bina hastaneye kaldırıldı

Olay, Bağcılar Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi. Altı katlı bir apartmanda bulunan bir dairede iddiaya göre ilaçlama yapıldı. Yapılan ilaçlama sonucunda, binada bulunan kişilerden 2’si çocuk olmak üzere 16 kişi zehirlendi. Olayın ardından sokağa çok sayıda ambulans gönderildi. Zehirlenen kişilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra zehirlenen vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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ÖZEL KIYAFETLERLE KONTROL ETTİLER

Olay yerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerine itfaiye ve AFAD ekiplerini çağırdı. İlaçlanan dairede ilaçtan etkilenen birinin olup olmadığını kontrol etmek amacıyla, AFAD ekipleri özel kıyafetler giyerek binayı kontrol etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bağcılar
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