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Yer: İstanbul! Kadın sürücü araçlara çarpıp ortalığı birbirine kattı

09.10.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kadın bir sürücü ortalığı birbirine kattı. Park halindeki araçlara çarpan kadın, kaçmaya çalışırken bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşlara küfür, tehdit ve hakaretler savuran kadını, polisler de sakinleştiremedi. Ters şekilde kelepçelenen kadın, polise de tekmeler atıp, küfür, tehdit ve hakaret etmeyi sürdürdü. Alkollü olduğu öğrenilen kadın gözaltına alındı.

Olay, İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Kadın bir sürücü, park halindeki iki araca çarpıktan sonra kaçarken bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Araçtan inen kadın sürücü, ortalığı birbirine katıp vatandaşlara saldırdı. Olay yerine gelen polisler, kadın sürücüye ters kelepçe uyguladı. Polise de saldıran kadının alkollü olduğu ortaya çıktı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 33 B 4700 plakalı aracıyla seyreden Yağmur B., cadde üzerinde park halinde bulunan araçlara çarptı.

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VATANDAŞLARA SALDIRDI

Ardından kadın sürücü hızla kaçmaya başladığı esnada kavşağa tersten girdi. Bir süre seyreden kadın sürücü, Mehmet Cevat B. idaresindeki araçla kafa kafaya çarptı. Kazanın ardından araçlar hareket edemez hali gelince kadın sürücü araçtan inerek, aracına çarptığı vatandaşlara fiziki ve sözlü olarak hakaretler ederek saldırmaya başladı.

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GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadınla konuşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadının rezalet çıkartarak sözlü küfür, tehdit ve hakaretlere devam etmesi üzerine polis, kadını ters şekilde kelepçeledi. Bu şekilde polise tekmeler atan kadın, küfür, tehdit ve hakaret etmeyi sürdürünce polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emniyette alkol muayenesi yapılan sürücü Yağmur B., 2.19 promil alkollü çıktı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, kazaya karışan araçlar ise trafik çekicisiyle emniyet otoparkına götürüldü. Ayrıca saldırıya maruz kalan polis ekiplerinin kadın hakkında “tehdit-hakaret” suçundan şikayetçi olacağı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA

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