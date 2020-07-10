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  4. Yer: İstanbul! Kurbanlık tosun ortalığı birbirine kattı

Yer: İstanbul! Kurbanlık tosun ortalığı birbirine kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 15:09 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te sahibinden kaçan kurbanlık uzun süren kovalamacanın ardından Sultanbeyli'de yakalandı.

Yer: İstanbul! Kurbanlık tosun ortalığı birbirine kattı

Olay öğle saatlerinde Pendik'te yaşandı. Sahibinden kaçan 'Paşa' isimli tosun, kilometrelerce koşarak Sultanbeyli'ye ulaştı. Tosun ile vatandaşlar arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Cadde ortasında ilerleyen tosun, önü otomobillerle kesilerek yakalanmaya çalışıldı. Ara sokağa giren 'Paşa' isimli tosunu yakalamak isteyen kurban sahibi elektrik direğine çıkarken başka bir vatandaş ise yolda beklediği sırada tosunun kendisini kovalaması sonucunda yere düştü.

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Kovalamaca anı ve kurbanlığı yakalama çalışmaları cep telefonu kameralarına yansıdı. Kurbanlık Pendik Belediyesi ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.

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Kaynak: DHA


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