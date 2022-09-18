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  4. Yer: İstanbul... Olay mahalleliyi sokağa döktü! Kanlar içinde yardım istedi

Yer: İstanbul... Olay mahalleliyi sokağa döktü! Kanlar içinde yardım istedi

18.09.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada silahlar konuştu. Çıkan silahlı kavgada, bir şahıs tartıştığı kişiyi bacağından vurup yaralayarak kaçtı. Yaralı şahıs ise kanlar içinde ‘İmdat’ diyerek yardım istedi. Olay sonrası mahalleli sokağa döküldü.

Yer: İstanbul... Olay mahalleliyi sokağa döktü! Kanlar içinde yardım istedi

Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir Yeniçamlıca Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, bir şahıs tartıştığı kişiyi silahla bacağından yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan şahıs, ‘İmdat’ diyerek çevredekilerden yardım istedi.

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O esnada yoldan geçen bir sürücü ise durumu polis ve ambulans ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olay sonrası mahalleli sokağa dökülürken polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.

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SİLAHLA VURULAN ŞAHSIN ‘İMDAT’ ÇIĞLIĞI KAMERADA

Silahla vurulan şahsın ‘İmdat’ diyerek yardım istediği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bacağından vurulan şahsın yerde yattığı ve ‘İmdat, bacağımdan vuruldum’ dediği görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir silahlı kavga
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