HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: İstanbul! Paniğe neden oldu... İki ayrı eve girdiler

Yer: İstanbul! Paniğe neden oldu... İki ayrı eve girdiler

17.07.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Sultangazi ve Silivri ilçelerinde evlere giren yarasalar paniğe neden oldu. Ev sahipleri tarafından yakalanan yarasalar cep telefonu ile kaydedildi. Sultangazi'de yakalanan yarasa tekrar doğaya salınırken, Silivri'deki ise haber verilmesi üzerine gelen belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak götürüldü.

Yer: İstanbul! Paniğe neden oldu... İki ayrı eve girdiler

Olay, 13 Temmuz’da akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dairede yaşayan aile üyeleri havanın sıcak olması nedeniyle açık halde bırakılan pencereden içeriye bir yarasanın girdiğini fark etti. Ancak içeriye giren yarasa bir anda izini kaybettirdi ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

AW936606_02 (1)

YARASA YAKALANARAK KAVANOZA KONULDU

Ertesi gün yeniden görülen yarasa ev sahibi tarafından yakalanarak bir kavanoza konuldu. Yavru olduğu görülen yarasanın susamış olabileceğini düşünen ev sahibi kavanozun içine biraz su koyarak hava alması için ise kapağına delikler açtı. Bir süre su içmesini bekleyen vatandaş daha sonra ise yakaladığı yarasayı tekrar doğaya saldı.

AW936606_03 (1)

Tehlike giderek yayılıyor! Ölümcül riske dikkat Tehlike giderek yayılıyor! Ölümcül riske dikkat

EVİN BALKONUNA GİRDİ

Aynı olay Silivri'de de yaşandı. Bir evin balkonuna giren yarasa haber verilmesi üzerine adrese gelen belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak götürüldü.

AW936606_01

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün salonundaki 'süs' 5 yaşındaki çocuğun sonu oldu!Düğün salonundaki 'süs' 5 yaşındaki çocuğun sonu oldu!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Silivri Sultangazi Yarasa

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.