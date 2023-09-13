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  4. Yer: İstanbul! Sizin de başınıza gelebilir: Bir ağaç, 41 daireyi icralık etti

Yer: İstanbul! Sizin de başınıza gelebilir: Bir ağaç, 41 daireyi icralık etti

13.09.2023 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir apartmanın bahçesinde bulunan ağaç, rüzgarın etkisiyle devrilmesi sonucunda park halindeki 5 araçta hasar oluşturdu. Bir sigorta şirketi ise araç sahibine ödediği 200 bin lira için 41 daire sahibine toplamda 262 bin lira icra gönderdi.

Yer: İstanbul! Sizin de başınıza gelebilir: Bir ağaç, 41 daireyi icralık etti

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Şair Arşi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesindeki ağaç, 21 Ağustos 2022'de rüzgarın etkisiyle üzerlerine devrildiği park halindeki 5 araçta hasar oluşturdu.

İtfaiye raporunda, doğal sebeplere bağlı olarak zamanla içten çürüyen ağacın devrildiği ifade edilirken, araç sahipleri de hasarlarını sigorta şirketlerinden tahsil etti.

41 DAİRE İCRALIK OLDU

Bir sigorta şirketi ise araç sahibine ödediği 200 bin lira için 41 daire sahibine toplamda 262 bin lira icra gönderdi.

İTİRAZ ETTİLER

Daire sahiplerinin İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesine yazdığı itiraz dilekçesinde icranın haksız ve hukuka aykırı olduğu ifade edilerek, bunun durdurulması talep edildi.

Sigorta şirketi de "rücu davası" açabilmek için arabuluculuğa gitti.

Kaynak: AA

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İstanbul Kadıköy icra

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