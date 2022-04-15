Yer: İstanbul! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü büyük yankı uyandırdı. Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğünde dün kaydedildiği iddia edilen görüntülerde sırada yer alan isimlerin neredeyse yabancı uyruklu kişilere ait olması ve 5 kişinin ise "T.C. Kimlik Kartı" işlemi için beklediği yer almıştı.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken bugün Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğüne kaydedildiği iddia edilen yeni görüntüler paylaşıldı. Kaydedilen görüntüde isim ve soy ismin sadece baş harflerine yer verildiği görüldü.



