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Yer: İstanbul! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

15.04.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğünde sıra bekleyen 9 kişiden 7'sinin yabancı uyruklu olması ve 5'inin ise 'T.C. Kimlik Kartı' işlemi için beklemesi iddiasıyla yayınlanan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası bugün ise ekranda isim ve soy ismin sadece baş harflerine yer verildiği görüldü.

Yer: İstanbul! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü büyük yankı uyandırdı. Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğünde dün kaydedildiği iddia edilen görüntülerde sırada yer alan isimlerin neredeyse yabancı uyruklu kişilere ait olması ve 5 kişinin ise "T.C. Kimlik Kartı" işlemi için beklediği yer almıştı.

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DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken bugün Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğüne kaydedildiği iddia edilen yeni görüntüler paylaşıldı. Kaydedilen görüntüde isim ve soy ismin sadece baş harflerine yer verildiği görüldü.

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İstanbul
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