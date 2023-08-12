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Yer: İstanbul! Zayıflamak isterken hayatı kabusa dönüştü: 3 yıldır ağrıları geçmiyor

12.08.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da zayıflamak için yağ aldırma ameliyatı olan adamın hayatı, kabusa döndü. İddiasına göre operasyonu yapan doktor, yanlışlıkla bağ kaslarına zarar verdi. 3 yıldır ağrı çeken adam, 2 ameliyat daha oldu ama iyileşemedi. Erhan Eke, ikinci ameliyatı yapan doktorun kendisine "Senin buradaki 3 bağ kaslarını yırtmışlar, sana doğruyu söyleyemiyorlar. Ultrason görüntülerinde 3 bağ kaslarının yırtıldığı belli" dediğini aktardı.

Yer: İstanbul! Zayıflamak isterken hayatı kabusa dönüştü: 3 yıldır ağrıları geçmiyor

Kilo vermek isterken sağlığı elden gitti. Böyle ihmal olur mu dedi, doktorunu suçladı. 2020'de Erhan Eke, İstanbul'da özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı oldu. Başta her şey çok normaldi. Ancak ameliyattan bir hafta sonra sorunları başladı. Ameliyat sonrası Eke'nin sağ tarafında ortaya çıkan şişlik bir türlü geçmedi. Eke geçtiğimiz yıl aynı hastanenin başka bir doktoruna gitti, gerçeği de o zaman öğrendi. 3'üncü kez ameliyata girdi ama o da işe yaramadı.

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"SANA DOĞRUYU SÖYLEYEMİYORLAR"

Yaşadıklarını anlatan Eke, şunları ifade etti:

"Bir doktor ihmaline kurban gittik. 3 bağ kısımını kesmiş. Burada böyle bir şişlik, iz bıraktılar böyle. Ameliyat sonrası sağ tarafımdaki boşlukta bir şişlik oluştu. Bunu hastaneye söylediğimde bunun geçeceğini söylediler. Beni 5 kişilik bir heyete soktular. O heyet, 'Bizden kaynaklı değil, vücudun kendi ürettiği bir şey. İkinci ameliyatı olman lazım' dediler. İkinci ameliyatı 2021'de oldum ama bu şişlik ikinci ameliyattan sonra da geçmedi. Genel cerrah doktor, bana 'Senin buradaki 3 bağ kaslarını yırtmışlar, sana doğruyu söyleyemiyorlar. Ultrason görüntülerinde 3 bağ kaslarının yırtıldığı belli' dedi"

İYİLEŞMESİ YENİ BİR AMELİYATA BAĞLI

Show Haber'in haberine göre ağrıları 3 yıldır geçmeyen Eke'nin iyileşmesi yeni bir ameliyata bağlı. Talihsiz adam ilk ameliyatı yapan doktordan da şikayetçi oldu. İddiaların odağındaki doktor ise konu yargıya deyip açıklama yapmadı.

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