Yer: İzmir! Eteğini indirip sokak ortasında tuvaletini yaptı... Kimseye aldırış etmedi: Sosyal medyada tepkiler gecikmedi

İzmir'de kaydedildiği iddia edilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın sokak ortasında tuvaletini yaptı.

Çevredekilere aldırış etmeyen kadın önce eteğini indirdi ardından ise sokak ortasında çömelerek tuvaletini yaptı. Tuvaletini yaptıktan sonra ayağa kalkan kadın üzerini toplayarak yoluna devam etti. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Midem bulandı resmen" yorumunu yaptı. İkinci bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sokak hayvanları daha terbiyeli" yorumunu ekledi.