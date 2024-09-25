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  4. Yer: İzmir! Eteğini indirip sokak ortasında tuvaletini yaptı... Kimseye aldırış etmedi: Sosyal medyada tepkiler gecikmedi

Yer: İzmir! Eteğini indirip sokak ortasında tuvaletini yaptı... Kimseye aldırış etmedi: Sosyal medyada tepkiler gecikmedi

25.09.2024 10:01
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.09.2024 10:01
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların tepkisine neden oldu. İzmir'de kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir kadın eteğini indirerek sokak ortasında tuvaletini yaptı. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılınca tepkileri de beraberinde getirdi.

İzmir'de kaydedildiği iddia edilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın sokak ortasında tuvaletini yaptı.

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Çevredekilere aldırış etmeyen kadın önce eteğini indirdi ardından ise sokak ortasında çömelerek tuvaletini yaptı. Tuvaletini yaptıktan sonra ayağa kalkan kadın üzerini toplayarak yoluna devam etti. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Midem bulandı resmen" yorumunu yaptı. İkinci bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sokak hayvanları daha terbiyeli" yorumunu ekledi.

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İzmir tuvalet
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