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  4. Yer: İzmir! Hem denizin rengi değişti hem de kötü koku yayıldı... İşte sebebi

Yer: İzmir! Hem denizin rengi değişti hem de kötü koku yayıldı... İşte sebebi

12.06.2024 17:29
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İzmir Körfezi'nde, plankton patlaması nedeniyle denizin rengi değişti. Suyun renginin yeşil ve kahverengiye dönmesinin yanı sıra kötü koku yayıldığı da kaydedildi. Prof. Dr. Doğan Yaşar "Sonuç olarak bu olay denizin kirliliğiyle alakalıdır. İzmir Körfezi oldukça kirli" ifadelerini kullandı.

Yer: İzmir! Hem denizin rengi değişti hem de kötü koku yayıldı... İşte sebebi

Körfezin Karşıyaka ilçesi Mavişehir balıkçı barınağı önü ile Balçova ilçesi Çakalburnu Dalyanı'nda suyun rengi yeşil ve kahverengiye döndü. Renk değişikliğinin yanı sıra kötü koku da yayıldı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi ve Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, AA muhabirine deniz suyundaki sıcaklığın artmasıyla plankton sayısının da arttığını, aşırı artışın sudaki oksijeni azaltmasıyla plankton ölümlerinin yaşandığını, bunun da renk değişimi ve kötü kokuya neden olduğunu söyledi.

AA-20240612-34853438-34853436-IZMIRDE_PLANKTON_PATLAMASI_DENIZIN_RENGINI_DEGISTIRDI

İzmir Körfezi'nin kirli olduğunu belirten Yaşar, "Normalde denizlerde her 1 litrede 1 milyon canlı yaşar ama sıcaklık ve kirlilik bir araya geldiği zaman bunun sayısı 2 milyonlara çıkar. Bu olayda tabii kirlilik başrolde. 2 milyona çıkınca bunlar ortamda oksijen bırakmaz ve ölürler. Her iki noktadaki renk farklılığının sebebi, farklı canlı türlerinin ölümüdür. Ama sonuç olarak bu olay denizin kirliliğiyle alakalıdır. İzmir Körfezi oldukça kirli." diye konuştu.

Prof. Dr. Yaşar, son yıllarda körfezde deniz marulu patlamaları ve balık ölümleri görüldüğünü anlatarak, "Denizde kirliliği gösterebilecek her şey başladı. Maalesef biz denizlerimizi foseptik olarak kullanıyoruz." dedi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İzmir Plankton deniz
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