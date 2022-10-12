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  4. Yer: İzmir! Yaşlı adam çatışmanın ortasında kaldı, oğlu tarafından vuruldu

Yer: İzmir! Yaşlı adam çatışmanın ortasında kaldı, oğlu tarafından vuruldu

12.10.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan babasını vurdu. Oğlu tarafından vurulan M.B.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken diğer 2 yaralının durumunun iyi olduğu aktarıldı. Öte yandan, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yer: İzmir! Yaşlı adam çatışmanın ortasında kaldı, oğlu tarafından vuruldu

Edinilen bilgiye göre olay, 00.45 sıralarında Bayraklı Muhittin Erener Mahallesi 2179 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı. Yaşanan arbedenin ardından D.B., yanındaki tabanca ile M.Z.Ç., (19) Y.G. (25) ve kavgayı ayırmaya çalışan babası M.B.’ye (59) ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kavgayı ayırmak isterken oğlu tarafından vurulan M.B.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Yaralılar M.B., M.Z.Ç. ve Y.G. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.Z.Ç ve Y.G.'nin durumunun iyiye gittiği M.B.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Silahlı çatışma
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