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Yer: Kağıthane! Kaza sonrası ortalık karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 10:29 | Son Güncelleme

Kağıthane'de sabah saatlerinde sokak arasında içerisi yolcu dolu otobüs şoförü ile servis sürücüsü arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Falçata ve kemerlerin çekildiği kavgada 1 kişi yaralandı.

Yer: Kağıthane! Kaza sonrası ortalık karıştı

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 07.20 sıralarında Kağıthane Şirintepe Ardınç Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Kağıthane-Çeliktepe seferini yapan halk otobüsü şoförü, yolcu almak üzere Güzeldere durağında durdu. Ardından yoluna devam efen şoför, sokak arasına girdiğinde servis sürücüsü ile aralarında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın karşılıklı küfürleşmeye dönmesi üzerine sürücüler araçlarından inerek kavga etmeye başladı.

FALÇATA VE KEMERLE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Kavganın büyümesi üzerine otobüs şoförü eline falçata alarak servis sürücüsüne saldırdı. Sürücünün de karşılık vermesi üzerine ortalık karıştı. Bir vatandaşın kemerle karşılık vermesinin ardından vatandaşlar araya girdi. Kavga sonucu servis sürücüsü elinden hafif şekilde yaralandı. Kavga anı ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane Kaza kavga

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