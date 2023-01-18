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Yer: Kahramanmaraş! Ölüp dirildi, kendine geldiğindeki sorusu şaşkına çevirdi

18.01.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta bir kişi, bindiği minibüste fenalaştı. Kalbi duran kişinin 20 dakika sonra yeniden hayata döndürüldü. Yolculuk yaparken kalp krizi sonucu ölü olarak hastaneye getirildiğini ifade eden Hüseyin Açıkgöz, "Kendime geldiğimde, ‘Uzayda mıyım? Yoksa evde miyim?' diyordum. 20 dakikalık ölüp geri dirilmişim" dedi.

Yer: Kahramanmaraş! Ölüp dirildi, kendine geldiğindeki sorusu şaşkına çevirdi

Olay, Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Minibüste yolculuk yapan bir kişi, fenalaştı. 'Öldü' diyerek hastaneye götürülen kişi, 20 dakikalık müdahale sonucunda hayata geri döndürüldü. "Beni ölü olarak getiriyorlar" diyen adam "Rüya gördüm ya da görmediğimi bilmiyorum. Kendime geldiğimde, ‘Uzayda mıyım? Yoksa evde miyim?' diyordum. 20 dakikalık ölüp geri dirilmişim" dedi.

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20 DAKİKA ÖLÜ KALDI

Olay, 9 Ocak'ta Kahramanmaraş-Türkoğlu arasında yolcu taşıyan minibüste meydana geldi. 54 yaşındaki Hüseyin Açıkgöz, akşam saatlerinde çalıştığı yerde mesaisini tamamlayarak kent merkezinden Türkoğlu ilçesindeki evine gitmek için minibüse bindi. Bir müddet minibüste yolculuk yapan Açıkgöz, aniden fenalaşarak kafasını minibüs şoförünün omzuna düşürdü. Şoför ise rahatsızlanan ardından da kalbi durup vücudu soğumaya başlayan yolcusunu 'öldü' düşüncesi olmasına rağmen zaman kaybetmeden Sular Akademi Hastanesi Acil Servisine getirdi. Burada doktorların müdahaleleri sonrası kalbi çalıştırılan hasta, yapılan anjio ile kapalı 5 damarı açılarak sağlığına kavuşturuldu. Yaklaşık 20 dakikalık süreç sonrası hayat dönen Açıkgöz, yaşadıklarını anlattı.

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"ÖLÜP GERİ GELMİŞİM"

Yolculuk yaparken kalp krizi sonucu ölü olarak hastaneye getirildiğini ifade eden Hüseyin Açıkgöz, "Bir yerde şoför olarak çalışıyordum ve akşam işim bitince eve gitmek için minibüse bindim. Ben minibüsün önünde oturuyordum ve kafam düşmüş şoförün omzuna. Minibüs şoförü beni elleyip vücudumda soğukluk hissedince, 'Bu öldü, ben bunu direkt götüreyim' demiş. Ben de son anda, 'Ölmüş bu’ dediklerini duydum, sonrasını hatırlamıyorum. Beni ölü olarak getiriyorlar. Rüya gördüm ya da görmediğimi bilmiyorum. Kendime geldiğimde, ‘Uzayda mıyım? Yoksa evde miyim?' diyordum. 20 dakikalık ölüp geri dirilmişim. Doktorlarımız beni hayata tutundurdu, çok teşekkür ederim. Ölen bir insanı 20 dakika sonra hayata döndürmek Allah'ın kudretidir. Allah doktorlarımıza güç versin. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

"HIZLI DAVRANDIĞIMIZ İÇİN BEYNİ ETKİLENMEMİŞTİ"

Hastanın yolculuk yaparken kalbi durup yığıldığını aktaran Sular Akademi Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Erdinç Eroğlu ise, “Yolculuk yaptığı minibüs şoförümüz ise erken fark edip vatandaşımızı hastaneye getiriyor. Buraya geldiğinde kalbi durmuş vaziyetteydi. Acil durum uzmanlarımız kalp masajını yaptıktan sonra kalbini çalıştırıyorlar. Biz de acilen anjioya aldığımızda damarlarının tıkalı olduğunu gördük. 5 damarını değiştirdik. Çok şükür ki hızlı davrandığımız için beyni etkilenmemişti. Kısa sürede toparlandı” diye konuştu.

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Acıpayam da, “Erken müdahale edildiği için beyni etkilenmedi. Ameliyattan sonra 9’uncu günümüz ve taburcu edilecek. Böyle durumlarda karşılaşacağımız zaman hızlı müdahaleler ile alacağımız cevaplar çok iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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kalp krizi Kahramanmaraş

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