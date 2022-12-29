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Yer: Kartal... Motosiklet sepetindeki çocuk yola düştü, arkadan gelen otomobil son anda durdu! O anlar kamerada

29.12.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da, atık kağıt yüklü sepetli motosikletle yolculuk yapan 4 kişiden biri olan çocuk, yere düşüp, arkalarından gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, yere düştükten sonra sepet tekerleğinin kolunun üzerinden geçtiği çocuğun, ayağa kalkıp, kolunu tutarak koştuğu görülüyor.

Olay, dün Atalar Mahallesi, Manolya Sokak'ta meydana geldi. Bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntülerde, topladıkları atık kağıtları yükledikleri sepetli motosikletle 2'si çocuk 4 kişi tehlikeli bir şekilde yolculuk yapıyordu. Sepetin ön kısmında oturan çocuk, ayaklarını yerde sürtmeye başladı.

Bir süre sonra takılıp yere düşen çocuğun kolunun üzerinden sepetin tekerleği geçti. Kameranın olduğu arkalarındaki otomobilin sürücüsü de bir anlık hamleyle aracını durdurdu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan çocuk, kendi başına ayağa kalktıktan sonra kolunu tutarak hızla uzaklaştı. Motosiklettekiler de çocuğun koştuğu yönde ilerledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kartal motosiklet

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