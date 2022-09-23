HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Kastamonu! Ölümden döndüler, o anlar böyle kaydedildi

Yer: Kastamonu! Ölümden döndüler, o anlar böyle kaydedildi

23.09.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da karaya oturan tekneyi kurtarmak için denize açıldıkları bot alabora olan iki balıkçı ölümden döndü. Denize atlayarak kurtulan balıkçılar, diğer balıkçıların yardımıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan balıkçıların durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Yer: Kastamonu! Ölümden döndüler, o anlar böyle kaydedildi

Olay, Kastamonu’nun Abana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için denize açılan bir balıkçı teknesi, dalgalar sebebi ile İlişli köyündeki balıkçı barınağına yanaşmak istedi. Bu sırada motorları duran tekne, karaya oturdu. İki balıkçı da karaya oturan tekneyi kurtarmak için botla denize açıldı.

DENİZE ATLAYARAK KURTULDULAR

Dalgalar sebebi ile mendireklere çarpan bottaki iki balıkçı denize atlayarak kurtulabildi. Daha sonra sandalla denize açılan diğer balıkçılar, bottan atlayan balıkçıları kurtardı. Hastaneye kaldırılan balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşeti yağmurun altında saatlerce böyle izledilerDehşeti yağmurun altında saatlerce böyle izlediler
CNN'deki röportajda 'başörtüsü' krizi! Boş koltuklu fotoğrafla tepki gösterdiCNN'deki röportajda 'başörtüsü' krizi! Boş koltuklu fotoğrafla tepki gösterdi
Dünyanın gözü ondaydı, kimse ne yaptığını anlayamadı!Dünyanın gözü ondaydı, kimse ne yaptığını anlayamadı!
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Ülke kapılarını Ruslara açtı! Seferberlikten kaçana iltica hakkı

Festivalde korku dolu anlar! Çok sayıda kişi birbirine girdi: 1'i ağır 4 yaralı

Festivalde korku dolu anlar! Çok sayıda kişi birbirine girdi: 1'i ağır 4 yaralı

Şaka değil gerçek! Devre arasında Galatasaray'da

Şaka değil gerçek! Devre arasında Galatasaray'da

Milliler geri dönemedi! Beklenmedik skor...

Milliler geri dönemedi! Beklenmedik skor...

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

Ünlü ismin rutini dumur etti! Uzmanlar çıldırdı

O hayalleri bir kez daha alevlendi! "İl olmak bizim de hakkımız" İmza kampanyası başlatıldı

O hayalleri bir kez daha alevlendi! "İl olmak bizim de hakkımız" İmza kampanyası başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı anketten inanılmaz sonuç: Penis boyu kısa olanlar...

Çarpıcı anketten inanılmaz sonuç: Penis boyu kısa olanlar...

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

G Noktası hikâye! Akılalmaz orgazm için...

G Noktası hikâye! Akılalmaz orgazm için...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.