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  4. Yer: Kayseri! Yakalanacağını anlayınca 10. kattan atlayıp yaşamına son verdi

Yer: Kayseri! Yakalanacağını anlayınca 10. kattan atlayıp yaşamına son verdi

13.05.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de polis, kentin uyuşturucu üretimi yapan en büyük imalathanesi olduğu değerlendirilen eve operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanacağını anlayan şüpheli 10'uncu kattan aşağı atlayarak yaşamına son verdi.

Yer: Kayseri! Yakalanacağını anlayınca 10. kattan atlayıp yaşamına son verdi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi 1801. cadde üzerinde bulunan apartmanın 10'uncu katındaki daireye operasyon düzenledi.

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10'UNCU KATTAN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Kentin en büyük uyuşturucu üretim yeri olduğu değerlendirilen imalathaneye gelen ekipler, şüpheli Muhammet A.'nın kapıyı açması yönünde ihtarda bulundu. Şahsın kapıyı açmayıp materyalleri yok edeceğini değerlendiren polis ekipleri, eve girdi.

Bu sırada polise yakalanacağını anlayan şüpheli şahıs, 10'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı. Durumu fark eden polis ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Muhammet A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şahsın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Kayseri
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