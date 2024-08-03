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Yer: Konya! Bilgisayarını tamir ederken hayatını kaybetti

03.08.2024 22:29
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Konya'da 22 yaşındaki İsmet Koç, bilgisayarını tamir ederken elektrik akımına kapıldı. Baba Hacı Ali Koç da akıma kapılan oğlunu kurtarmak isterken akımdan etkilendi. Olayda 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Yer: Konya! Bilgisayarını tamir ederken hayatını kaybetti

Olay, saat 18.30 sıralarında Seydişehir'in Hacı Seyit Ali Mahallesinde meydana geldi. KPSS'ye hazırlanan İsmail Koç, evde masaüstü bilgisayarının kasa bölümünü tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Oğlunun akıma kapıldığını fark eden Hacı Ali Koç da müdahale edip kurtarmak isterken, akımdan etkilendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akımdan etkilenen Hacı Ali Koç da ekiplerin müdahalesiyle kendine geldi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hacı Ali Koç ile yakınları, İsmail Koç'un öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçirenler, sakin ekipleri ve diğer yakınlarının müdahalesiyle sakinleştirildi. İsmail Koç'un cansız bedeni, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Konya
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