HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Konya! Güpegündüz silahlar ateşlendi, çatışma çıktı: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Yer: Konya! Güpegündüz silahlar ateşlendi, çatışma çıktı: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

21.12.2023 07:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da aralarında husumet bulunan iki grup, tüfek ve tabancalarla sokak ortasında çatıştı. Saniye saniye çatışma anı kaydedilirken ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sonrası çatışmaya karışanları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme sonrasında cezaevine gönderildi.

Yer: Konya! Güpegündüz silahlar ateşlendi, çatışma çıktı: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grubun aralarında iş yeri kurşunlanması nedeniyle husumet bulunan şahıslarla karşılaşması üzerine tüfeklerle ateş açıldı. Karşı tarafın yanlarında bulunan tabancalarla karşılık vermesi üzerine sokak üzerinde çatışma çıktı.

AW102778_01

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 grubun karşılaşması üzerine silahların ateşlendiği, gruptan bir tarafın araca binerek kaçtığı, diğer tarafın ise aracın arkasından ateş açtıkları, mermisi biten şahsın yakınlarından mermi istemesi görülüyor.

AW102778_04

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralananın olmadığı olay sonrası çatışmaya karışanları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan Volkan D. ile Mehmet T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AW102778_03

AW102778_02

Kaynak: İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Aynı hatayı Putin de tekrarlıyor' diyerek açıkladı: 'Mümkün değil''Aynı hatayı Putin de tekrarlıyor' diyerek açıkladı: 'Mümkün değil'
Yapıcıoğlu'ndan dikkat çeken sözlerYapıcıoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Kanlı pusu! Otomobilden iner inmez kurşun yağdırdılarKanlı pusu! Otomobilden iner inmez kurşun yağdırdılar
Anahtar Kelimeler:
Konya Silahlı çatışma
En Çok Okunan Haberler
Uzun süre hafızalardan silinmeyecek cinayet! Babasını öldürüp sobada yaktı: Cesede ait parçalar evden poşetle çıkarıldı

Uzun süre hafızalardan silinmeyecek cinayet! Babasını öldürüp sobada yaktı: Cesede ait parçalar evden poşetle çıkarıldı

Güpegündüz silahlar ateşlendi, çatışma çıktı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Güpegündüz silahlar ateşlendi, çatışma çıktı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Naci Görür'den duymaya alışkın olmadığımız sözler! Bu kez uyarmadı o ili tebrik etti

Naci Görür'den duymaya alışkın olmadığımız sözler! Bu kez uyarmadı o ili tebrik etti

Kanlı pusu! Otomobilden iner inmez kurşun yağdırdılar

Kanlı pusu! Otomobilden iner inmez kurşun yağdırdılar

Sosyal medyadan atıştılar, Demirtaş paylaşımını sildi! "Alçakla yalan söyleyen hoca kılıklı insan"

Sosyal medyadan atıştılar, Demirtaş paylaşımını sildi! "Alçakla yalan söyleyen hoca kılıklı insan"

Serdar Dursun hem kendini hem de takımını yaktı!

Serdar Dursun hem kendini hem de takımını yaktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

Taciz anlarını anlattı! "Yeni taktikleri"

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.