KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Kadın Tv

Yer Kütahya... Kadın çiftçinin ahududu bahçesine ayı baskını: İlk hasadı ayılar yedi!

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Safa köyünde hibe desteğiyle ahududu bahçesi kuran Esra Yavuz, 3 yılın ardından ilk hasadını yapmaya hazırlanırken beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Tek başına gittiği tarlasında ayı ve yavrusuyla burun buruna gelen genç çiftçi, “İlk hasadımı ayılar yedi, tarlamı da talan ettiler” dedi.

Yer Kütahya... Kadın çiftçinin ahududu bahçesine ayı baskını: İlk hasadı ayılar yedi!

Domaniç ilçesine bağlı 1569 rakımlı Safa köyünde 130 nüfuslu köyde, çiftçiler çilek ve patates üreticiliğiyle geçimlerini sağlıyor.

Yer Kütahya... Kadın çiftçinin ahududu bahçesine ayı baskını: İlk hasadı ayılar yedi! 1

ÇİLEK TARLASINI AHUDUDU TARLASINA ÇEVİRMİŞ

Köyde az sayıda genç üretici, devlet desteği ile ürün çeşitliliğine gidip engebeli arazide ahududu yetiştirmeye başladı. Safa köyünden Esra Yavuz da devlet desteğiyle babasının çilek tarlasını ahududu tarlasına çevirdi.

Yer Kütahya... Kadın çiftçinin ahududu bahçesine ayı baskını: İlk hasadı ayılar yedi! 2

İLK GÜN HASATTAN 100 KİLO MEYVE TOPLADI

3 yıl önce kurulan bahçe, bu sene meyve vermeye başladı. Bahçede ilk gün hasattan 100 kilo meyve toplayan Esra Yavuz ertesi gün tek başına gittiği tarlasında ayı ve yavrusuyla karşılaştığını söyledi.

Yer Kütahya... Kadın çiftçinin ahududu bahçesine ayı baskını: İlk hasadı ayılar yedi! 3

"AŞIRI AHUDUDU YİYEN AYILAR, HİÇBİR TEPKİ VERMEDEN YAVAŞ YAVAŞ ÇIKIP GİTTİLER"

Ayılar için her türlü önlemi almasına rağmen alanı koruyamadığını ifade eden Yavuz, "Tarlamızın etrafını dikenli telle çevirdik. Güneş enerjisi ile çalışan ve elektrik şoku veren sistem kurduk. Bir de tüp gazla çalışan ses bombası düzeneği kurduk. Tarlamız köyden birkaç kilometre ötede. Köye yakın olduğundan korkmadan tarlaya tek başıma gidip geliyordum. Yine tarlama hasat için geldiğimde anne ayı ve yavrusu ile burun buruna geldim. Aşırı derecede ahududu yiyen ayılar, sanırım kafaları dönmüştü, bana hiçbir tepki vermeden yavaş yavaş geldikleri yerden çıkıp gittiler. Çok şanslıydım. Köy çocuğuyum, doğayla iç içe büyüdüm. Ancak bundan sonra tek başıma gelmem, gelemem. Tarlamda binlerce liralık zararım var ama en azından canım zarar gelmedi" diye konuştu.

Yer Kütahya... Kadın çiftçinin ahududu bahçesine ayı baskını: İlk hasadı ayılar yedi! 4

Tüm önlemlere rağmen ayıların nasıl girdiğini anlayamadıklarını belirten Yavuz, tarlaya güvenlik kamerası kuracaklarını da sözlerine ekledi.

Yer Kütahya... Kadın çiftçinin ahududu bahçesine ayı baskını: İlk hasadı ayılar yedi! 5

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Masum da olabilir, tehlikeli de!Masum da olabilir, tehlikeli de!
Her 8 kadından 1’i risk altında!Her 8 kadından 1’i risk altında!

Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Kütahya kadın girişimci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.