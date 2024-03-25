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Yer: Mersin! Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı, mühürlendi

25.03.2024 19:27
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Mersin Erdemli'de yeni yapılan 4 katlı bir bina yan yatmaya başladı. Tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı bina, yapılan incelemenin ardından mühürlendi.

Yer: Mersin! Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı, mühürlendi

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki bir inşaat sahasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat alanında yapımı tamamlanan 4 katlı bina yan yatmaya başladı. Durumun önceki gün fark edilmesi üzerine iş makinesi ile yan taraf kazıldı. Ertesi günü bina bu kez diğer tarafa doğru yan yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazıldı.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı blok ile ilgili bugün Erdemli Belediyesi ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinden sonra temelin izinsiz olarak kazılmasından kaynaklı yan yatmanın meydana geldiği belirtilerek, bina mühürlendi.

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Alanı inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar yaptığı açıklamada, "Verilen imar durumuna göre ilgili ruhsata tabi belgeler istenmiştir. Bu zemin etüdünden başlar. Zemin artı 4 kattır. Yapı denetimi ve şantiye şefi mevcut. Kontrolsüz bir şekilde çalışmanın sonucu binanın yan yattığı görülmekte olup, şantiye şefi veya yapı denetiminin bilgisinin olmadığını, çünkü pazar günü bu kazının yapılıp hemen durdurulduğunu anladık. Bizde hemen pazartesi mühürledik" dedi.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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