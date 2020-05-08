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Yer: Sakarya! Yılanı deliğinden tatlı dille çıkartmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 10:11 | Son Güncelleme

Sakarya Serdivan'da bulunan bahçesinde taşların arasına kaçan yılanı tatlı diliyle deliğinden çıkartmaya çalışan ve o anları kaydederek sosyal medya hesabına yükleyen çiftçinin paylaşımı şaşkına çevirdi.

Yer: Sakarya! Yılanı deliğinden tatlı dille çıkartmaya çalıştı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bahçesine çalışmaya giden İbrahim Kurt isimli çiftçi, çalıştığı esnada taşların üzerinde bir yılan gördü. Gördüğü yılan nedeniyle çalışmasına ara veren Kurt, taşların arasına kaçarak kayıplara karışan yılanı bulunduğu yerden çıkartabilmek için büyük çaba sarf etti.

TATLI DİLE BAŞVURDU

Bir süre yılanı bulunduğu yerden çıkartmak için uğraşan ve yılanı çıkartamayan çiftçi Kurt, bu sefer yılanı deliğinden çıkartabilmek için tatlı dile başvurarak onunla konuşmaya başladı. Yaşanan o anları cep telefonuyla kaydeden İbrahim Kurt’un, “Öldürmeyeceğim seni çık ağzını burnunu kıracağım. Nereye tutunuyorsun anlamadım, iş yapamıyoruz senin yüzünden” diyerek yılanla konuştuğu görüldü.

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Uğraşları sonuç veren çiftçi bir süre sonra yılanı yakaladı ve daha sonrasında da doğal yaşam alanına saldı. Kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Kurt’un paylaşımı ise şaşkınlık oluşturdu.

Kaynak: İHA

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