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Yer: Samsun! 'Niçin ucuz limon satıyorsun' deyip dehşet saçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 17:27 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra İlçesinde pazar yerinde ucuz limon satma tartışmasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Yer: Samsun! 'Niçin ucuz limon satıyorsun' deyip dehşet saçtı!

Olay, Kapalı Büyükpazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pazar yerinde esnaflık yapan C.K., kendinden ucuz limon satan M.G’nin tezgahına giderek "Niçin ucuz limon satıyorsun’" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere C.K. kuru sıkı tabanca ile M.G’ye ateş etti. Daha sonra silahın kabzasıyla kafasına vurarak yaraladı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Pazar yerinde ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar arasında büyük panik yaşandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada kafasından yaralanan M.G. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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