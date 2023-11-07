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    4. Yer: Samsun! Yüz felci geçiren 10 yaşındaki çocuğun tedavi yöntemi şaşırttı

    Yer: Samsun! Yüz felci geçiren 10 yaşındaki çocuğun tedavi yöntemi şaşırttı

    07.11.2023 14:54 | Son Güncelleme:
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    Samsun’da gerçekleşen olay duyanları çok şaşırttı. 10 yaşındaki Haldiye Elomer yüz felci geçirdikten sonra akupunktur tedavisi ile sağlığına kavuştu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Ayşegül Elbir Şahin "Hasta özellikle ilk 6 aylık dönemde bize başvurursa cevap çok daha güzel oluyor." dedi ve detayları anlattı.

    Samsun’da yaşayan ve yüz felci şikayetiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümüne gelen yabancı uyruklu 10 yaşındaki Haldiye Elomer akupunktur tedavisine başladı. Elomer, 8. seansın sonunda sağlığına kavuştu.

    UZMAN İSİM TEDAVİNİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

    Anestezi ve reanimasyon uzmanı akupunkturist Dr. Ayşegül Elbir Şahin, AA muhabirine, hastanın 1,5 ay önce ilk atağını geçirdiğini, ikinci atak sonrasında medikal tedaviye yanıt vermediğini söyledi.

    Tedaviye yanıt vermeyen hastanın doktor tavsiyesi ile akupunktura yönlendirildiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:
    "Hastaya akupunktur tedavisinin nasıl bir tedavi olduğunu anlattık ve aile onayını aldıktan sonra tedaviye başladık. İlk seanstan sonra tedaviye yanıt vermeye başladı. İlk geldiği günden itibaren her seansta fotoğraflarını çektik, gelişmeyi kendisine göstermek ve kendimiz de izlemek açısından. Yüzde 100 olmasa da yüzde 100'e yakın bir cevap aldık."

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    "İLK 6 AYLIK DÖNEMDE BİZE BAŞVURURSA..."

    Akupunktur tedavisinin yüz tedavilerinde oldukça etkili olduğunu bildiren Şahin, şöyle devam etti:
    "Hasta özellikle ilk 6 aylık dönemde bize başvurursa cevap çok daha güzel oluyor. Yüz felcinde, üzerinden 5-10 yıl geçmesine rağmen akupunktur tedavisiyle cevap aldığımız hastalarımız oluyor. Bu hastamız da ilk 6 ay içinde bize başvurduğu için güzel cevap verdi tedavimize. Yüz felci çocuklarda pek sık görülmeyen bir hastalık. İlk başvurduğu doktorun yönlendirebilmesi için akupunkturla ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor. Yüz felcinde 10 seanslık tedavi planlıyoruz. Eğer hasta güzel cevap verir, istediğimiz seviyeye gelirse tedaviyi bitiriyoruz. Bu hastamız da güzel cevap verdi, ek tedaviye ihtiyacı olmayacak ancak bu hastamız özelinde, 'Melkersson-Rosenthal Sendromu' tekrarlayabilen bir hastalık. Tekrar yüz felci geliştirme ihtimali her zaman var. Tekrarlama durumu olursa yine öncelikle medikal tedaviler başlanır. İhtiyaç olursa bu tedaviden fayda gördüğünü biliyor artık hastamız. Bize başvurursa, tedavi olmak isterse, biz yine kendisini kabul ederiz."

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    "VÜCUDA HERHANGİ BİR ŞEY VERMİYORUZ"

    Akupunkturun normal medikal tedavilerle birlikte yapılabilen bir tedavi olduğunu, herhangi bir yan etkisi bulunmadığını vurgulayan Şahin, "Vücuda herhangi bir şey vermiyoruz, o yüzden fizik tedavi olsun, medikal tedaviler olsun, bunlarla birlikte ya da tek başına kullanılabilir. Yan etkisi olmadığı için de hastalar rahatlıkla bize başvurabilir." diye konuştu.
    Çocuk Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Ünal Akçay ise hastanın üçüncü seansta çok ciddi ilerleme katettiğini aktaran Akçay, şunları kaydetti:
    "Hastanın dört ya da beşinci evrede yüz felci varken, şu anda evre birin altında. Hem konuşmasında hem yüz ifadesinde her türlü mimiklerini çok rahat alabiliyoruz. Hastayı akupunktura gönderirken bu tedavide başarılı olacağımızı düşünüyordum. Ayşegül hanım da çok iyi bir iş çıkardı. Artık biz de hastalarımızı yönlendirmeye başlayacağız. Pediatrik hastalarda çok fazla kullanımı yoktu. Hastamızın iyi sonuç almasıyla hastanemiz bu tarz tedavileri çok rahat şekilde yapabilecek kurum haline geldi."
    Akupunktur tedavisiyle sağlığına kavuşan Elomer de ilk seanslarda iğneleri hissetmediğini, iyileştikçe hissetmeye başladığını dile getirerek, iyileştiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

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