Yer Sancaktepe... Özel hastanede doğum skandalı iddiası: Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı! Kadın doğum servisi süresiz kapatıldı!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan özel bir hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı Dr. P.Ç. hakkında gündemi sarsan skandal iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre, doktorun bazı hastalara bilgileri dışında vajinal yoldan ilaç uygulayarak erken doğuma sebep olduğu öne sürüldü.

İstanbul Sancaktepe'de özel bir hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı Dr. P.Ç. hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre, doktor, bazı hastaların bilgisi dışında muayene sırasında vajinal yoldan ilaç uygulayarak erken doğuma sebep oldu. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, gelen şikâyetler üzerine hastanede kapsamlı inceleme başlattı.

BİNLERCE ERKEN DOĞUM İDDİASI

Eylül 2025'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan şikayette, 2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğumun gerçekleştiği ve bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani normal süresinden önce yapıldığı öne sürüldü. Normal şartlarda 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin bazılarının erken sonlandırıldığı, bu nedenle bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı ve kalıcı sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

HASTALARDAN HABERSİZ İLAÇ KULLANIMI

Şikayetlerde özellikle muayene sırasında bazı hastalara, bilgileri olmadan vajinal yoldan "Cytotec" isimli ilacın uygulandığı öne sürüldü. Sancı başlatıp kısa sürede doğuma yol açabilen bu ilacın, yalnızca süresi dolmuş gebeliklerde veya doğum sonrası kullanılabileceği; erken doğumlarda ise hem anne hem de bebek açısından ciddi riskler taşıdığı belirtildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Eylül 2025'te gelen ihbarın ardından Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hastanede hasta dosyaları ve tıbbi kayıtları incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda Dr. P.Ç. ve hastane hakkında idari soruşturma başlatıldığı, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

KADIN DOĞUM BÖLÜMÜ SÜRESİZ KAPATILDI

Skandal iddiaların ardından hastanenin kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin süresiz olarak kapatıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanedeki incelemelerin devam ettiğini ve personelin ifadelerinin alınmaya başlandığını açıkladı. Olayla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
erken doğum Ebe(kadın doğum) Sancaktepe il sağlık müdürlüğü skandal
