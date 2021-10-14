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  4. Yer: Şanlıurfa! İnek, veterinerin çenesi ve dişlerini kırdı

Yer: Şanlıurfa! İnek, veterinerin çenesi ve dişlerini kırdı

14.10.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Viranşehir'de ineğe şap aşısı yapan veteriner hekim Nesip Çelik'in, aldığı darbe sonucu çenesi ve dişleri kırıldı.

Yer: Şanlıurfa! İnek, veterinerin çenesi ve dişlerini kırdı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Çelik, şap hastalığına karşı aşı uygulaması sırasında, inekten yüzüne darbe aldı. Dudakları patlayan, çenesi ve dişleri kırılan Çelik, sağlık görevlilerince hemen tedaviye alındı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası, olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Nesip Çelik’in yüzüne aldığı darbeyle yaralandığı fotoğrafı, "Viranşehir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli meslektaşımız Nesip Çelik şap aşı uygulaması sırasında aldığı darbe sonucu yaralanmıştır. Hastanede yapılan müdahalede birden çok dişi ve çenesinin kırıldığı belirlenmiştir" notuyla paylaşıldı.

Kaynak: DHA

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Şanlıurfa
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