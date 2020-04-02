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  4. Yer: Şanlıurfa! Önce dövüldü sonra silahla vuruldu

Yer: Şanlıurfa! Önce dövüldü sonra silahla vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 09:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da Suriye uyruklu bir kadın birlikte yaşadığı erkek tarafından önce dövüldü sonra tabancayla bacağından vuruldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken olay sonrası kaçan Abdurrahman E., bekçiler tarafından yakalandı.

Yer: Şanlıurfa! Önce dövüldü sonra silahla vuruldu

Olay Atatürk Bulvarı üzerindeki Rabia Meydanı'nda meydana geldi. Gece yarısı Abdurrahman E. ile Suriyeli Ruba S., birlikte yaşadıkları evde tartıştı. Tartışmanın ardından Ruba S., evden çıktı. Abdurrahman E. de peşinden gitti. Meydanda devam eden tartışma sırasında Abdurrahman E., kadını dövdü. Ardından da üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, Ruba S.'ye ateşledi. Abdurrahman E. kaçarken, bacağından vurulan Ruba S.'nin yardımına vatandaşlar koştu. Yaralı kadın, yakında bulunan özel hastaneye götürüldü.

Saldırgan Abdurrahman E. ise bekçiler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA


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Şanlıurfa yaralama kadın

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