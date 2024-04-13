Yer: Şırnak! Taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisiyle ilgili yeni gelişme

Dün akşam Şırnak merkeze bağlı Dicle Mahallesi'nde meydana gelen olayda alkollü olduğu belirtilen kamu görevlisi Z.Ç., yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkasından sarıldı. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

AÇIĞA ALINDI

Olay yerine toplananlar, Z.Ç.’yi darbederek yaraladı. Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, Z.Ç.’yi kalabalığın elinden kurtardı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Ç., tedavisinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Z.Ç.’nin açığa alındığı belirtilirken, 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Z.Ç., tedavisinin ardından açığa alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaralanan Z.Ç'nin 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirilen valilik açıklamasında, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

(Kaynak: DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





