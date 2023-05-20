Yer: Sivas! Ağacın dallarındaki tabutu gören şaşkına dönüyor, hikayesi ise...

Sivas'ın Şarkışla ilçesine uzaklığı 11 kilometre uzaklıkta olan Kızılcakışla köyünde Esen kardeşler tarafından oluşturulan mesire alanına giden vatandaşlar, ağaçların dalında asılı duran tabutu görünce şaşkına dönüyor. Tabut kadar tabutun oraya konulma nedeni de dikkat çekiyor.

TABUTU NEDEN KOYDUKLARINI AÇIKLADI

Bilal Esen, tabutu ağaçların tepesine, ölümün hatırlanması ve namazların kaçırılmaması için koyduklarını ifade ederek, “Burada doğal bir suyumuz olduğundan buraya böyle bir güzelliği yapma ihtiyacı duyduk. Abim ve kendim bu çalışmaları yaptık. Hem burada insanlar gelip burada pikniklerini yapabilsinler bu güzelliği tatsınlar diyerek burayı yaptık. Buraya geldiğimizde bu güzelliğe bakıp da vakit namazlarını kaçırmayalım diye önce kendi şahsım için daha sonra gelen insanlar bu güzellikte vakit namazlarını kaçırmasınlar diye ölümünde olduğunu hatırlatmak amacıyla koyduk" dedi.

Kaynak: İHA

