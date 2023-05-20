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  4. Yer: Sivas! Ağacın dallarındaki tabutu gören şaşkına dönüyor, hikayesi ise...

Yer: Sivas! Ağacın dallarındaki tabutu gören şaşkına dönüyor, hikayesi ise...

20.05.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bir mesire alanında ağacın dallarına yerleştirilen tabut, görenleri şaşkına çeviriyor. Tabut kadar tabutun oraya konulma nedeni de dikkat çekiyor. Esen kardeşler tabutu ağaçların tepesine, ölümü hatırlatması, ölümün unutulmaması için koyduklarını söyledi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine uzaklığı 11 kilometre uzaklıkta olan Kızılcakışla köyünde Esen kardeşler tarafından oluşturulan mesire alanına giden vatandaşlar, ağaçların dalında asılı duran tabutu görünce şaşkına dönüyor. Tabut kadar tabutun oraya konulma nedeni de dikkat çekiyor.

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TABUTU NEDEN KOYDUKLARINI AÇIKLADI

Bilal Esen, tabutu ağaçların tepesine, ölümün hatırlanması ve namazların kaçırılmaması için koyduklarını ifade ederek, “Burada doğal bir suyumuz olduğundan buraya böyle bir güzelliği yapma ihtiyacı duyduk. Abim ve kendim bu çalışmaları yaptık. Hem burada insanlar gelip burada pikniklerini yapabilsinler bu güzelliği tatsınlar diyerek burayı yaptık. Buraya geldiğimizde bu güzelliğe bakıp da vakit namazlarını kaçırmayalım diye önce kendi şahsım için daha sonra gelen insanlar bu güzellikte vakit namazlarını kaçırmasınlar diye ölümünde olduğunu hatırlatmak amacıyla koyduk" dedi.

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Kaynak: İHA

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Sivas tabut

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