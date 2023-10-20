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  4. Yer: Sultangazi! Zile basıp 'Kargonuz var' diyerek dışarı çağırdı! Aşağıya inen kadın dehşeti yaşadı

Yer: Sultangazi! Zile basıp 'Kargonuz var' diyerek dışarı çağırdı! Aşağıya inen kadın dehşeti yaşadı

20.10.2023 16:09 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de zile basarak kargocu olduğunu söyleyen kişi, dışarı çağırdığı kadını kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı saldırgan kaçarken, vücuduna 3 kurşun isabet eden kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırganın peşine düştü.

Olay, sabah saatlerinde Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, H.K.'nin (44) evde olduğu esnada zili çalan bir kişi "kargonuz var" diyerek kadının aşağıya inmesini istedi. Bunun üzerine H.K. aşağıya indi. Bu sırada talihsiz kadın maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. H.K. vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kadının ambulansa taşındığı ve saldırganın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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"3 EL SİLAH SESİ DUYDUK"

Cadde üzerinde esnaf olan Ramazan Argun, “Silah sesi geldi biz çıktık baktık kadın yerde yatıyordu. Şu an vuran kişi firar kaçmış. Nasıl vurduğunu göremedim ama 3 el silah sesi duyduk” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Sultangazi kargo

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