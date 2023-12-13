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  4. Yer: Tokat! Benzin döküp kendini ateşe verdi: Sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti

Yer: Tokat! Benzin döküp kendini ateşe verdi: Sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti

13.12.2023 13:42 | Son Güncelleme:
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Tokat'ta psikolojik sorunları olduğu ifade edilen seyyar satıcı 47 yaşındaki Hakan Y., benzin döküp kendini ateşe verdi. Hakan Y.'ye zabıta ekipleri ve vatandaşlar müdahale ettiler. Hakan Y. hastanede tedavi altına alınırken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

Yer: Tokat! Benzin döküp kendini ateşe verdi: Sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti

Olay dün saat 14.30 sıralarında Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve sosyal medya hesabında ‘yarın tutuklamam var’ diyerek paylaşım yapan seyyar satıcı Hakan Y., bulvarda üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdi. Zabıta ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yaralanan Hakan Y., Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Samsun'a sevk edildi.

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BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Zabıta ekiplerinin Hakan Y.’nin seyyar tezgahını kaldırdığı için kendisini ateşe verdiği iddiaları üzerine Erbaa Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, “Yerel basında ve sosyal medyada yer alan haberler asılsız olup seyyar satıcılık yapan hemşehrimize zabıta ekiplerimizce herhangi bir sözlü veya fiziki müdahalede bulunulmamıştır. Hemşehrimizin seyyar satıcılık yaptığı tezgah hem olaydan önce hem de olaydan sonra Yöresel Ürünler Pazar yerinde bulunmaktadır. Hemşehrimizin seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamasına mani bir kolluk uygulaması olmamıştır” denildi.

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(DHA)

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