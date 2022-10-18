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Yer: Trabzon! Bu mahallede yaşayanlar olan bitene şaşkın... 'Katil aramızda dolaşıyor'

18.10.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 6 köpeğinin öldüğünü, 16 köpeğinin de kayıp olduğunu söyleyen Tuğrul Şeref, ''Bir günde 22 köpeğimi zehirleyip öldürdüler. 6 tanesi evimin etrafında öldü, 16'sı kayıp, kim bilir nerede öldü. Bu ölümleri zehirlenme olarak görüyorum. Bu hayvanlar bir besinle zehirlenmiş. Daha önce mahallede böyle bir şey yaşanmadı. Yapılan incelemelerin sonuçlanmasını bekliyoruz'' derken, TRAHAYKO Başkanı da, ''Hayvanı zehirleyerek öldüren kişi insan da öldürebilir. Katil aramızda dolaşıyor'' dedi.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi Ağaçlı Mahallesi'nde yaşayan Tuğrul Şeref, evinin bahçesinde 15 Ekim günü beslediği 22 köpekten 6’sını ölü buldu, 16'sının da kaybolduğunu fark etti. Şeref, ağızlarından köpük gelen ölü köpekleri, bahçeye gömüp, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği'ne (TRAHAYKO) haber verdi. Dernek yetkililerin ihbarıyla bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde köpeklerin, zehirli gıda tüketmesi sonucu öldüğü tespit edildi. Köpek ölümlerinde kimyasal madde kullanıldığı iddiası üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Mahallede başıboş dolaşan küpeli köpeklerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Aramalarda kayıp köpeklere dair biz ize ise ulaşılamadı.

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''ONLAR BENİM EVLATLARIMDI''

Köpeklere zehirli yiyecek verildiğini öne süren Tuğrul Şeref, “Bir günde 22 köpeğimi zehirleyip öldürdüler. 6 tanesi evimin etrafında öldü, 16'sı kayıp, kim bilir nerede öldü. Bu ölümleri zehirlenme olarak görüyorum. Ve belli ki bu hayvanlar bir besinle zehirlenmiş. Hastalıktan ölseler, hepsi birden ölmez. Aynı günde ve aynı saatlerde öldü köpeklerim. Hayvanlar sevilmez mi, Allah’ın verdiği can sevilmez mi? 3 gündür ağlıyorum. İnsanın ağlamaktan gözleri biber gibi yanar mı? Onlar benim evlatlarımdı. Yemedim, içmedim önce onları doyurmaya çalıştım. Faillerin yakalanmasını istiyorum. Böyle insanlar cezasız kalmamalı” diye konuştu.

‘MAHALLE SAKİNLERİMİZ HAYVANSEVER KİŞİLER’

Ağaçlı Mahallesi Muhtarı Ali Fuat Kalyoncu da mahallelinin hayvansever olduğunu söyleyerek, "Daha önce bu mahallede böyle bir şey yaşanmadı. Biz de yapılan incelemelerin sonuçlanmasını bekliyoruz. Köpekleri bakan mahalle sakinimiz köpekleri gömdüğünü söylüyor. Ortada zehirleme varsa, kim yaptıysa umarım bulunur” ifadelerini kullandı.

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‘BİRİ KÖPEKLERİ ZEHİRLEMİŞ’

Hayvanlara kötü davrananların cezasız kalmaması gerektiğini belirten Bahriye Şeref de “Biri köpekleri zehirlemiş. Bu köpekler can taşıyor. Ağzı var, dili yok. O köpekleri can çekişirken gördüğünde oğlum çok ağladı. Ölen köpekleri sırtında taşıyıp, bahçeye gömdü. Köpekleri seven bir köyümüz var. Herkesin kapısında köpeği var. Bu hayvanlara tekme vuranlar, zehirleyenler cezasını çeksin” dedi.

''KİMYASALLA ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ''

Yaşananlara tepki gösteren TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ise toplu köpek ölümlerinin hastalıktan değil kimyasal zehirlenme kaynaklı olduğunu öne sürerek şöyle konuştu: "Bölgeye gittiğimiz zaman videoda bir gün önce yemek yiyen köpeklerin bir gün sonra öldüğünü gördük. Biz bunun mutlaka bir kimyasalla zehirlenerek öldürüldüğünü düşünüyoruz. Eğer bozulmuş bir gıda yeselerdi, ölüm aralıkları farklı olurdu. Hepsinin aynı anda ölmesinde mutlaka zehirlenme şüphesi var. Gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz.”

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'KATİL ARAMIZDA DOLAŞIYOR'

Sürekli zehirleme olayları ile karşılaştıklarını belirten Kurban, “Zehirlemek çok kötü bir olay. Hayvan saatlerce acı çekerek, ciğerleri parçalanarak ölüyor. Normal bir ölüm değil. Aç bir hayvanı kandırarak yiyecekle onun içerisine zehir koyarak öldürmek insanlık dışı bir olay. Biz hayvanseverler beslediğimiz hayvanları bir can, bir evlat olarak görüyoruz. Hiç kimse hayvan sevmek zorunda değil; sadece zarar vermesinler. Hayvanı zehirleyerek öldüren kişi bir insanı gözünü kırpmadan öldürebilir. Katil aramızda dolaşıyor" diye konuştu.

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(DHA)


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