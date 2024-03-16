HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Yer: Trabzon! Cam fanusta saklıyordu: Görenler gözlerine inanamadı!

Yer: Trabzon! Cam fanusta saklıyordu: Görenler gözlerine inanamadı!

16.03.2024 11:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki otobüs terminalinde polis ekipleri bir kişi hakkında ihbar aldı. Olay yerine intikal eden ekipler şüphelinin cam fanusta sakladığı şeyi görünce şaşkına döndü...

Yer: Trabzon! Cam fanusta saklıyordu: Görenler gözlerine inanamadı!

Beşikdüzü Emniyet Müdürlüğü ekiplerine otobüs terminalinde bekleyen bir kişinin eşyalarında arama yaptı. Arama sonucunda şüphelinin cam fanusta piton ve bir kafeste de 2 kumru taşıdığını fark etti.

AKVARYUMA GÖTÜRÜLDÜ

Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında el konulan piton, Doğa Koruma ve Milli Parklar Vakfıkebir Şefliği görevlilerince Ortahisar Belediyesi Trabzon Akvaryum'a teslim edildi.

Kendisine ait hayvanları sirkte gösteri amaçlı kullandığını ancak herhangi bir belgesi olmadığını ifade ettiği öğrenilen kişiye, ilgili kanun gereği 16 bin 644 lira ceza uygulandı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vakaların yüzde 30'u ölümle sonuçlanıyor...Vakaların yüzde 30'u ölümle sonuçlanıyor...
31 Mart öncesi merak edilen detaylar ortaya çıktı! Bakanlar ve vekiller için bu tarihe dikkat31 Mart öncesi merak edilen detaylar ortaya çıktı! Bakanlar ve vekiller için bu tarihe dikkat
Akılalmaz olay! İfadeleri polisi bile şaşkına çevirdi 'Manzarası güzel'Akılalmaz olay! İfadeleri polisi bile şaşkına çevirdi 'Manzarası güzel'
Anahtar Kelimeler:
Trabzon piton
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında iddialı çıkış: ‘Erken seçim kaçınılmaz’ dedi tarih verdi

Canlı yayında iddialı çıkış: ‘Erken seçim kaçınılmaz’ dedi tarih verdi

İkinci el araba fiyatları için uyarı! Yeniden başlıyor... İlk işaretler geldi

İkinci el araba fiyatları için uyarı! Yeniden başlıyor... İlk işaretler geldi

Emekliye seyyanen zamda yeni kulis!

Emekliye seyyanen zamda yeni kulis!

İstanbul'da 'favori' diyerek oran verdi! Ankara'da Yavaş'ı bekleyen tehlikeyi vurguladı

İstanbul'da 'favori' diyerek oran verdi! Ankara'da Yavaş'ı bekleyen tehlikeyi vurguladı

İmamoğlu: Öyle kabadayı laflar etme bana

İmamoğlu: Öyle kabadayı laflar etme bana

Geceleri uyku uyuyamıyorlar! Korkuları her geçen gün artıyor

Geceleri uyku uyuyamıyorlar! Korkuları her geçen gün artıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.