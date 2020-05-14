HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Trabzon! Koronavirüs şüphelisi çarşafları bağladı, kaçmaya çalıştı

Yer: Trabzon! Koronavirüs şüphelisi çarşafları bağladı, kaçmaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2020 21:47 | Son Güncelleme

Trabzon'da koronavirüs testi yapılmak istenen yabancı uyruklu hasta, hastanenin 3'üncü katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçmaya çalıştı. Çarşafların boyu zemine kadar yetmeyince 1'inci kat hizasında mahsur kalan hasta, güvenlik ekiplerince bulunduğu yerden alınırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yer: Trabzon! Koronavirüs şüphelisi çarşafları bağladı, kaçmaya çalıştı

Olay, akşam saatlerinde Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İsmi açıklanmayan yabancı uyruklu hasta, koronavirüs şüphesi üzerine teste tabi tutulmak istendi. Şüpheli hasta, iddiaya göre, test yapılacağı sırada, hastanenin 3'üncü katındaki başka bir odaya geçti.

ÇARŞAFIN BOYU KISA KALINCA HAVADA ASILI KALDI

Pencereden çarşafları birbirine bağlayan hasta, zemine inip, kaçmayı planladı. Bağladığı çarşafları camdan sarkıtıp, tutunarak inmeye çalışan hasta, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Çarşafların boyu zemine kadar ulaşmayınca şüpheli, 1'inci kat hizasında mahsur kaldı. Bir kişinin havada asılı olduğunu fark eden vatandaşlar, hastane yönetimine bilgi verdi. Harekete geçen güvenlik ekipleri, hastanenin arka bahçesinden kaçmaya çalışan kişiyi, bulunduğu yerden kurtardı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yabancı uyruklu kişinin, hastaneden kaçmaya teşebbüs ettiği anları, çevredeki poliklinikte tedavi gören hasta yakınları, cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde; yabancı uyruklu kişinin, hastanenin 3'üncü kat penceresinden, birbirine bağlayıp, aşağıya sarkıttığı çarşafla zemine inmeye çalıştığı, 1'inci katta mahsur kalınca da, çevredekilerin "Beyendi, ne yapmaya çalışıyorsunuz. Düşeceksiniz" diyerek uyarılarda bulunduğu duyuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
İşte İstanbul'daki 'yeni tip' sosyal hayatİşte İstanbul'daki 'yeni tip' sosyal hayat
Solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, gençlerde kullanın"Solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, gençlerde kullanın"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' mesajıyla uyarmıştı! Korkulan oldu

Bakan Koca 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' mesajıyla uyarmıştı! Korkulan oldu

Bakanlık açıkladı! Yeni araçlara alkol kilidi geliyor

Bakanlık açıkladı! Yeni araçlara alkol kilidi geliyor

Vali'yi isyan ettiren görüntü! 'Önüne geçemiyoruz'

Vali'yi isyan ettiren görüntü! 'Önüne geçemiyoruz'

Üç ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Üç ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya uçak teşekkürü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya uçak teşekkürü

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

15 yıldır mağarada yaşıyor!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ormana kaçırıldı, 8 saat işkence gördü! Her satırı korkunç

Ormana kaçırıldı, 8 saat işkence gördü! Her satırı korkunç

Düzce’de üzerinde Davut Yıldızı olan kitap ele geçirildi

Düzce'de ele geçirildi! İbranice yazılı...

İstanbul'da kontrollü sosyal hayat başladı!

İşte İstanbul'daki 'yeni tip' sosyal hayat

Zonguldak'ta yavru domuzlar mahalleye indi

Yavru domuzlar mahalleye indi

Nemrut Dağı eteğklerinde geleneksel yöntemlerle taş çıkarıyorlar

Çivilerle koparıp, kamyonlara yüklüyorlar!

Uşak'ta iftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Bakan Koca 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' mesajıyla uyarmıştı! Korkulan oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.