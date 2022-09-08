HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Ümraniye! Kamyon şoförünü şoke eden telefon... İçeriye bakan herkes şaşkına döndü

Yer: Ümraniye! Kamyon şoförünü şoke eden telefon... İçeriye bakan herkes şaşkına döndü

08.09.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de meydana gelen olayda çocukların kovaladığı tavuklardan biri park halindeki kamyonetin motoruna girdi. Olaydan habersiz aracı çalıştıran Oğuzhan Demir şaşkına döndü. Demir, ''Biz yoldayken komşu beni aradı ‘Benim tavuklardan biri eksik, nerede, senin motora girmiş’ dedi. Biz de sağa çektik baktık ki tavuk motorun içine sıkışmış. İtfaiyeciler ile mücadele vererek tavuğu hep beraber kurtardık. Kaputu kaldırınca bize gıdakladı. Tavuğun çıkışını görünce daha sevindik'' dedi.

Yer: Ümraniye! Kamyon şoförünü şoke eden telefon... İçeriye bakan herkes şaşkına döndü

Ümraniye’de çocuklar tavuk sürüsünü kovaladıkları sırada park halindeki kamyonetin motoruna giren ve burada sıkışan tavuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Komedi filmlerini aratmayacak olay, dün Ümraniye’nin Yukarı Dudullu Mahallesi'nde yaşandı. Bir grup çocuk, mahallede yaşayan bir vatandaşın sokakta gezen tavuk sürüsünü kovaladı. Tavuklardan biri sokakta park halindeki Oğuzhan Demir’in kamyonetinin motor kısmına saklandı. Motora giren tavuktan habersiz şekilde kamyoneti ile yola çıkan Demir’i komşusu arayarak, “Benim tavuklardan biri eksik, nerede, senin motora girmiş” dedi. Kamyonetini durduran Demir, kaputu açtığında motor kısmında tavuğu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar tavuğu kendi imkanları ile çıkaramayınca olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Motor kısmında mahsur kalan hayvanın tavuk olduğunu gören itfaiyeciler, yaşadıkları kısa süreli şaşkınlığın ardından tavuğu kurtardı. Mahsur kaldığı kamyonet motorundan kurtarılan tavuk sahibine teslim edildi.

Screenshot_5

“KOMŞU BENİ ARADI ‘TAVUKLARDAN BİRİ SENİN MOTORA GİRMİŞ’ DEDİ”

Kamyonetinin motoruna tavuk kaçan Oğuzhan Demir, “Biz nakliye işiyle uğraşıyoruz. Kamyonetimizle işe gidiyorduk. İşe çıkmadan önce kamyonet komşunun kapısının önündeydi, onun da tavukları var. Mahallenin çocukları tavukları kovalamışlar. Bir tanesi de kaçmış motorun içine girmiş. Biz yoldayken komşu beni aradı ‘Benim tavuklardan biri eksik, nerede, senin motora girmiş’ dedi. Biz de sağa çektik baktık ki tavuk motorun içine sıkışmış. Orada biraz mücadele verdik. İtfaiyecileri de aradık. İtfaiyeciler ile mücadele vererek tavuğu hep beraber kurtardık. Tavuk canlı. Diğer arkadaşlarının yanına gönderdik. Yani herkes mutlu mesut bir şekilde olay yerinden ayrıldı” dedi.

Screenshot_6

“KAPUTU KALDIRINCA TAVUK BİZE GIDAKLADI”

Demir, “Biz de çok şaşırdık, normalde araba motorlarına kedi giriyor. Hep kedi görürüz. Tavuk görünce şaşırdık. Gelen herkes olay yerinde kahkaha atmaya başladı. Bir yandan üzüldüler ama bir yandan da herkes gülmeye başladı. İtfaiyeciler de güldüler ve şaşırdılar. Şaşırdık, afalladık, heyecanlandık. İndik arabanın altına yattık, kaputu kaldırınca bize gıdakladı. Biz de şaşırdık tabii. O anda hemen tavukla iletişime geçerek kurtarmaya çalıştık. Hem eğlendik hem üzüldük. Tavuğun çıkışını görünce daha da sevindik” diye konuştu.

Öte yandan, kamyonetin motor kısmında mahsur kalan tavuğun itfaiye ekipleri tarafında kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Screenshot_7

Screenshot_8

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürmüştü! 1 yıl sonra karar verildiAyrılmak isteyen sevgilisini öldürmüştü! 1 yıl sonra karar verildi
Uyuşturucunun etkisiyle ortalığı birbirine kattı! Uyuşturucunun etkisiyle ortalığı birbirine kattı!
Gündemi sallayacak 'adaylık' çıkışı! "Altılı masa yapmazsa..."Gündemi sallayacak 'adaylık' çıkışı! "Altılı masa yapmazsa..."
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maaş zammında rakamlar ortaya çıktı

Maaş zammında rakamlar ortaya çıktı

Vahşet yatak odasında geldi: Beni de memnun et

Vahşet yatak odasında geldi: Beni de memnun et

Sigaraya bir zam daha geldi!

Sigaraya bir zam daha geldi!

Pişkin hırsızdan yüzsüz paylaşım! 'Eşek gibi çalışıyorum'

Pişkin hırsızdan yüzsüz paylaşım! 'Eşek gibi çalışıyorum'

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

'Ege'deki depremin nedeni kürtaj ve kadınların kısa giyinmesi'

'Ege'deki depremin nedeni kürtaj ve kadınların kısa giyinmesi'

İlginizi Çekebilir

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Tatil beldesinde toplu tecavüz skandalı! Tam 8 kişi...

Tatil beldesinde toplu tecavüz skandalı! Tam 8 kişi...

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.