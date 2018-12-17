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Yer: Van Erciş... MİT bilgi verdi, jandarma ele geçirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2018 10:02 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde MİT'in elde ettiği bilgiler doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı Van Bölge Daire Başkanlığınca, PKK/KCK bölücü terör örgütünün eylemlerini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Erciş ilçesine bağlı Düvenci Mahallesi kırsalında araziye gömülü vaziyette büyük miktarda silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi edindiği belirtildi.

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Açıklamada, “Bahse konu istihbaratın paylaşıldığı İl Jandarma Komutanlığı ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 16 Aralık 2018 Pazar günü ‘Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik Operasyonu’ icra edilmiştir. Operasyon sonucunda güvenlik kuvvetlerimiz tarafından arazide gömülü vaziyette; 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ile bu tüfeğe ait 8 şarjör, 1 keskin nişancı dürbünü ve 1 dipçik, 1 BKC makineli tüfek ve bu tüfeğe ait 414 fişek, 4 AK-47 piyade tüfeği ile bu tüfeklere ait 2 bin 975 fişek, 52 şarjör ve 5 dipçik, 13 el bombası, 5 antitank roketatar mühimmatı, 7 antipersonel roketatar mühimmatı, 16 antitank mayını, 330 M-16 piyade tüfeği fişeği ve bu tüfeğe ait 1 dürbün, 25 av tüfeği fişeği, 11 roketatar sevk fişeği, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 elektrikti fünye, 1 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 5 el bombası gövdesi, 5 masonet kelepçe, 26 şarjör kılıfı, 1 bıçak, 1 el telsizi, 1 uzaktan kumanda telsizi ve 3 elektronik devre ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi. (İHA)

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Van Erciş mit

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
mit bilgi verdi jandarma harekete geçti üç beş tane havan mermisi ele geçirdi. Tayyip üç gün önceden operasyona başlıyoruz diye canlı yayında adres gösterdi onlarca uçak bomba boş dağları dövdü. klasik siyasetçi manevraları... yersen.
Allah devletimizden razı olsun
Allah yardımcınız olsun.
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