Yere attığı uyuşturucular polisin dikkatinden kaçmadı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polisleri fark edince sakladığı uyuşturucuları yere atan şahıs, emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi’nde uyuşturucu madde ile gezen bir şahıs, polisleri fark edince poşetteki uyuşturucuları yere attı. Şüphelinin bu hareketini fark eden polis memurları, 25 gram esrar ele geçirdi. Kimlik tespitinin ardından gözaltına alınan A.E. isimli şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ele geçirilen uyuşturucular ise incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

