HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yere attığı uyuşturucular polisin dikkatinden kaçmadı

Yere attığı uyuşturucular polisin dikkatinden kaçmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 17:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polisleri fark edince sakladığı uyuşturucuları yere atan şahıs, emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi’nde uyuşturucu madde ile gezen bir şahıs, polisleri fark edince poşetteki uyuşturucuları yere attı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polisleri fark edince sakladığı uyuşturucuları yere atan şahıs, emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi’nde uyuşturucu madde ile gezen bir şahıs, polisleri fark edince poşetteki uyuşturucuları yere attı. Şüphelinin bu hareketini fark eden polis memurları, 25 gram esrar ele geçirdi. Kimlik tespitinin ardından gözaltına alınan A.E. isimli şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ele geçirilen uyuşturucular ise incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Bakan Soylu duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildiBakan Soylu duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Savcılık devreye girdi
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Savcılık devreye girdi
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Türkiye'de tarihi gün! İşte İlk fotoğraflar
Türkiye'de tarihi gün! İşte İlk fotoğraflar
Orantısız büyükler! Çözüm için...
Orantısız büyükler! Çözüm için...
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Diğer Haberler
Çifte cinayetin şüphelileri yakalandı! Bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar
Çifte cinayetin şüphelileri yakalandı! Bir kişiyi daha öldürmek için...
Muş'ta deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kardeşinin nişanlısını, kızını fuhşa sürüklediği için öldürmüş! Cinayette kan donduran detaylar
Kardeşinin nişanlısını, kızını fuhşa sürüklediği için öldürmüş!
Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül kaza geçirdi
Mesudiye Belediye Başkanı kaza geçirdi
Süleyman Soylu duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Antalya'da servisçilerin eyleminde arbede: Bu karardan vazgeçilmelidir
Eylemde arbede! Karara tepki gösterdiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.