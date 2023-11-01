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Yere çakılarak hayatını kaybetti! Tasarımcının eşi isyan etti: Çok öfkeliyim, içim acıyor

01.11.2023 19:10 | Son Güncelleme:
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Ankara'da 35 yaşındaki endüstriyel tasarımcı Onur Kılıçlı, 'yelken kanat' eğitimi alırken, 2'nci dersinde yere çakılarak hayatını kaybetti. Eğitimi veren A.Y.M. ve derste görevli B.C., ifadelerinin ardından hakimlikçe serbest bırakıldı. Onur Kılıçlı'nın eşi Margarita Kılıçlı bu karara tepki gösterdi. Kılıçlı, "Neden eşime düzgün eğitim verilmeden uçuşuna izin verdiler? Buna çok öfkeliyim, içim acıyor. İhmal varsa şikayetçiyim" dedi.

Yere çakılarak hayatını kaybetti! Tasarımcının eşi isyan etti: Çok öfkeliyim, içim acıyor

16 Eylül'de Gölbaşı ilçesinde kahreden bir olay gerçekleşti. Evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu babası olan Onur Kılıçlı, hayali olan 'yelken kanat' ile uçabilmek için ders almaya karar verdi. Kılıçlı, sosyal medyadan ulaştığı Kara Havacılık Komutanlığı’nda helikopter pilotu olarak görev yapan yüzbaşı A.Y.M. ile anlaştı. İlk eğitimini 10 Eylül’de alan Kılıçlı, ikinci derste yelken kanat ile uçarken yere çakılarak hayatını kaybetti.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Kılıçlı'nın ölümüyle ilgili Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yüzbaşı A.Y.M. ile eğitimde görev aldığı belirlenen İngilizce öğretmeni B.C. gözaltına alındı. A.Y.M. ifadesinde, "Benim yelken kanat sporu sertifikam var. Bu sporu yapmak isteyenler gerek bilgi almak gerekse eğitim almak için sosyal medyadan ulaşırlar. Olay günü ilk uçuşu ben yaptım. Sonrasında Onur Kılıçlı uçuş yaptı. Eğitim için kendisinden ücret almadım. Havadayken telsizle kendisiyle iletişim kurup, neler yapması gerektiğini iletiyordum. Söylenenlerin dışına çıktı" dedi. A.Y.M. ve B.C., Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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'UÇUŞ ESNASINDA HAYATINI KAYBETTİ'

Onur Kılıçlı’nın 8 yıllık eşi Margarita Kılıçlı, eşinin yıllardır yelken kanat sporuna karşı ilgili olduğunu; ancak uygun bir fırsat bulamadığı için eğitimini ertelediğini söyledi. Kılıçlı, "Nisan mayıs ayı gibi internetten bir kişiyle iletişime geçmiş. Benim haberim yoktu. Eylülün başında benim haberim oldu. Eşim kişinin kendisine ulaştığını ve eğitimlere başlayacaklarını söyledi. Eşim çok sevinmişti. 10 Eylül’de ben, eşim ve çocuğumla beraber ilk eğitim için Gölbaşı’na gittik. Başka öğrenciler de orada vardı. İlk eğitimi orada o gün aldı. Bir kaç kez düz alanda koştular sadece. Planımız aslında her hafta sonu beraber gitmekti. Bir sonraki hafta yani 16 Eylül’de kızımız hasta olduğu için biz gidemedik, eşim tek başına eğitime gitti. Akşama doğru eşimi aramaya başladım. Ancak telefonlarıma dönüş olmadı. Endişelenmeye başladım. Sonrasında üvey annesine jandarma ulaşmış oradan haber aldım. Maalesef eşim uçuş esnasında hayatını kaybetmişti" dedi.

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'İHMAL VARSA ŞİKAYETÇİYİM'

Kılıçlı, eşinin eğitime giderken uçacağını bilmediğini söyleyerek, "Bana 'uçuşa gideceğim' demedi. 2’nci sefer de yer eğitimine gidiyordu. Toplamda 15 ders alacaktı zaten. Eğer bir ihmal varsa şikayetçiyim. Neden eşime düzgün eğitim verilmeden uçuşuna izin verdiler? Buna çok öfkeliyim, içim acıyor. Çünkü çok önemsiz bir şeyden eşim hayatını kaybetti. Eşim eğitime giderken bana 'Bu eğitimi en güvenilir şekilde alacağım, hayatımda siz varsınız, her şeye dikkat edeceğim' dedi. Eşim hayallerinin peşinden giderken hayatını kaybetti. Eşim hayalinin peşinden koşarken onu, babamızı kaybedebiliriz diye hiç düşünmedik. Çok üzgünüm. İhmal varsa sonuna kadar eşimin arkasından gideceğim. Eşim artık burada değil, kızım için eşim için sonuna kadar gideceğim" diye konuştu.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)


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