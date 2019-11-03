HABER

"Yere düştüğümde çocuklarım aklıma geldi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 19:00 | Son Güncelleme

Antalya'da eski eşi tarafından bıçaklanan ve tedavisinin ardından günlük yaşamına dönmeye çalışan Ayşe Seyidoğlu, yaşadığı olayın etkisinden kurtulmaya çalışıyor - Ayşe Seyidoğlu: - "Şu anda korku içerisindeyim, 21 bıçak darbesi yedim. Halen etkisinin altındayım. Bıçaklanırken sadece şehadet getiriyordum. 'Öldüm' dedim. Yere düştüğümde bağırdım, çocuklarım aklıma geldi"

Antalya eski eşi tarafından 21 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan ve tedavisinin ardından günlük yaşamına dönmeye çalışan Ayşe Seyidoğlu, hala yaşadığı olayın etkisinde olduğunu söyledi.

Eylül ayında eski eşi Nizamettin S. tarafından bıçaklanmasının ardından tedavi gören 4 çocuk annesi Seyidoğlu, olay anı ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Seyidoğlu, 30 yıllık evliliği boyunca eski eşinin sürekli şiddet ve hakaretlerine maruz kaldığını ifade etti.

Olay günü çöp dökmek için evden çıktığını ve sokakta kendisine yaklaşan birinin, arkasından gelerek ağzını kapattığını belirten Seyidoğlu, "Önce tinerci olduğunu düşündüm. Karnıma aldığım 5-6 bıçak darbesinden sonra arkamı döndüm. Bakınca eski eşim olduğunu anladım." dedi.

Nizamettin S. ile bıçak darbelerine rağmen bir süre mücadele ettiğini kaydeden Seyidoğlu, eski eşinin boğazını kesmeye de yeltendiğini ancak direndiği için bunu başaramadığını aktardı.

- "Bıçaklanırken sadece şehadet getiriyordum"

Seyidoğlu, "Beni yere itti ve defalarca bıçakladı. Şu anda korku içerisindeyim, 21 bıçak darbesi yedim. Halen etkisinin altındayım. Bıçaklanırken sadece şehadet getiriyordum. 'Öldüm' dedim. Yere düştüğümde bağırdım, çocuklarım aklıma geldi. 10 yaşındaki oğlum pencereden izliyordu. 'Alperen' diye bağırdım." ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi çok fazla mağdur kadın olduğunu vurgulayan Seyidoğlu, kadınların daha fazla mağdur olmaması için yetkililerden yardım talep etti.

Antalya'da, 13 Eylül'de karayollarında çalışan Ayşe Seyidoğlu, eski eşi Nizamettin S. tarafından 21 yerinden bıçaklanarak yaralanmıştı.

Gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.

PARTNERAslı Enver'den manidar paylaşımAslı Enver'den manidar paylaşım
Ordu’da heyelanOrdu’da heyelan
ABD’ye PKK, YPG ve FETÖ EleştirisiABD’ye PKK, YPG ve FETÖ Eleştirisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya bıçaklama Çocuk kadın

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı

MSB'den o iddiaya yanıt!

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki: Hukukla bağdaşmıyor

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki

ABD askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Böyle görüntülendi! ABD askerlerinden devriye

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Son dakika: Kars'ta çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta sıcak çatışma! Etkisiz hale getirildiler

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde yangın

Korkutan yangın! En çok ziyaret edilen yerlerdendi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.